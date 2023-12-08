تفخر الخطوط الجوية القطرية، الحائزة العديد من الجوائز العالمية، بالإعلان عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استئناف رحلاتها المباشرة إلى مدينة ينبع يوم الأربعاء الماضي.

وتشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعيا، خلال يومي الأربعاء والأحد، إلى مدينة ينبع، الوجهة الثامنة لها في المملكة العربية السعودية، لتساهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين.



وقدم أفراد طاقم الضيافة لدى الناقلة القطرية للمسافرين على متن الرحلة الافتتاحية بطاقات قائمة الطعام الخاصة والتي صممت حصريا للاحتفاء بهذه المناسبة.

وفور وصولها مطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز الدولي، تم استقبال رحلة الناقلة القطرية QR1216 بأقواس المياه الترحيبية، احتفالا بإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين مدينتي ينبع والدوحة.



من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر «القطرية» بالإعلان عن عودة مدينة ينبع، الوجهة الثامنة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، إلى شبكة وجهاتها المتنامية.

إن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التزامنا تجاه تقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية التي تعد من الأسواق الرئيسية للخطوط الجوية القطرية، حيث يسعدنا أن نتيح المجال أمام المسافرين من مدينة ينبع لمواصلة رحلاتهم الجوية إلى أكثر من 170 وجهة عالمية على متن أسطول طائراتنا الحديث وعبر مقر عملياتنا الحائز عدة جوائز عالمية، مطار حمد الدولي.

ويساهم استئناف رحلات «القطرية» إلى مدينة ينبع في تسهيل رحلات العمل والسياحة، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، كما يعزز ذلك التزام الناقلة القطرية بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين من ست قارات لاستكشاف الوجهات الأكثر رواجا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتعد ينبع ثامن وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة، حيث تشغل الناقلة القطرية حاليا أكثر من 120 رحلة أسبوعيا إلى ثماني مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع.