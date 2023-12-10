وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



تعرض المريض محمد ساير الشمري أثناء ابتعاثه للعلاج في لندن إلى سلسلة من الأخطاء الطبية والإهمال من المستشفى المعالج، ورفعت عائلة المريض دعوى قضائية ضد المستشفى مع اعتقادهم بوجود قصور في دور وعمل المكتب الصحي (السفارة الكويتية في لندن)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تابع المكتب الصحي الكويتي في لندن حالة المريض أعلاه وتبين من احتمالية وجود إهمال أو خطا طبي أدى إلى ضرر صحي من قبل مستشفى wellington hospital؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بماهية هذه الإجراءات المتخذة من المكتب الصحي الكويتي في لندن، وإذا كان الجواب النفي فما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟



2- ما الإجراءات القانونية التي يتبعها المكتب الصحي في لندن في مثل هذه الحالات التي تحتمل وجود خطأ طبي أو إهمال أدى إلى ضرر صحي تعرض له أحد المرضى؟ وهل اتخذت هذه الإجراءات تجاه حالة المريض المشار إليه أعلاه؟



3- هل كان المكتب الصحي في لندن على علم بأن أهل المريض اتخذوا إجراءات قانونية ضد المستشفى عندما أصدر قراره بإرجاع المريض إلى الكويت بتاريخ 2023/9/16؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:



تعرض المريض محمد ساير الشمري أثناء ابتعاثه للعلاج في لندن إلى سلسلة من الأخطاء الطبية والإهمال من المستشفى المعالج، ورفعت عائلة المريض دعوى قضائية ضد المستشفى مع اعتقادهم بوجود قصور في دور وعمل المكتب الصحي (السفارة الكويتية في لندن)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها سفارة الكويت في لندن عندما أبلغت بوضع وحالة المريض أعلاه حتى الآن؟



2- هل امتنع موظفو السفارة الكويتية في لندن عن تسلم التوكيل العام من شقيق المريض؟ إذا كان الجواب الإيجاب فما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟



3- هل قدمت السفارة المشورة القانونية لوكيل المريض حيال الوضع القانوني الخاص بالمريض؟ وهل تابعت الإجراءات القانونية التي قام بها وكيل المريض ضد مستشفى wellington hospital؟ إذا كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت هذا الأمر، وإذا كان الجواب النفي فما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟