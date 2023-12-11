أعلنت جمعية القلب الكويتية عن استضافتها للمؤتمر الـ15 لجمعيات القلب الخليجية الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أيام وذلك لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المتخصصة في مجال أمراض القلب.



وقال الأمين العام للجمعية د.راشد العويش في تصريح صحافي امس الأحد إن المؤتمر يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة عبر مشاركة ثلة من الكفاءات الطبية الإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات والمعلومات.



وأكد العويش أن الجمعية ستعمل على تنظيم ندوة جماهيرية خلال المؤتمر من قبل متخصصين سيتم فيها تبادل الأسئلة والأجوبة لرفع مستوى الوعي لدى الحاضرين.



من جهته، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.فهد الهاجري في تصريح مماثل إن المؤتمر من أهم المؤتمرات الاقليمية التي تناقش أمراض القلب والشرايين التاجية ويسلط الضوء على أحدث العلاجات والتوصيات العلمية في بعض الأمراض مثل علاقة الأورام بأمراض القلب وتضخم عضلة القلب.



وبين الهاجري أن المؤتمر سيتخلله عدة ورش عمل حول (سونار القلب المتقدم) وأخرى في الاسعافات الأولية وفي تخطيط ورسم القلب كم سيضم جلسات علمية لمناقشة أحدث تطورات أمراض القلب.



وأفاد بأنه سيتم عقد جلسات لجراحات القلب ودورها في التدخلات البسيطة وجلسة أخرى لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية في الكويت والمنطقة لافتا إلى أن المؤتمر سيستضيف رئيس قسم قلب الأطفال والبالغين بمستشفى (كليفلاند كلينك) أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية د.هاني نجم كمتحدث رئيس بالمؤتمر.



وذكر الهاجري أنه سيتم تنظيم يوم توعوي مفتوح للعامة تتخلله مجموعة من الفحوصات لأمراض الكوليسترول والسكري والضغط واستشارة طبيب القلب للوقاية من أمراض القلب، كما سيشارك اختصاصيون في التغذية لتقديم الاستشارات للحضور.