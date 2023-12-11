أكد النائب أسامة الزيد على ضرورة تعديل النظام الانتخابي بما يضمن العمل الجماعي، معلنا دعمه للتصور الذي توصلت إليه اللجنة التشريعية.



وقال الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «أعلن عن تأييدي الكامل لما خلصت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تصورها بشأن تعديل النظام الانتخابي، مؤكدا أنه سبق أن أعلن منذ اليوم الأول لترشحه للانتخابات دعمه أي نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي وينهي العمل الفردي».



وبين الزيد أن «التصور الذي انتهت إليه اللجنة التشريعية يدل على أننا سنذهب باتجاه العمل الجماعي».



وأوضح أن «تغيير النظام الانتخابي بالنسبة للنواب الحاليين الذين وصلوا بالصوت الواحد قد يكون قفزا إلى المجهول بالنسبة لهم ولا يعلمون إن كان سيخدمهم انتخابيا أم لا»، مؤكدا على انهم «يعتقدون أن تغيير النظام الانتخابي يخدم الشعب الكويتي».



واعتبر الزيد أن «التوافق النيابي الحاصل في هذا المجلس وليد صدفة بأن وصلت هذه المجموعة من النواب واتفقت على خارطة من الأولويات التشريعية»، موضحا انه «لا يوجد ضمان لأن ينتج النظام الانتخابي الفردي مجموعات نيابية تتوافق مثلما حدث».