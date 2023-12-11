أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب فارس العتيبي : أن اللجنة طلبت من ديوان الخدمة المدنية ذكر أسباب ازدياد كتب الترشيح ملاحظا أنه لا توجد جدية حكومية في تقليص أعداد الباحثين عن وطائف وأن التنسيق الحكومي الحكومي بين الجهات لم يكن كما ينبغي .

وقال العتيبي : امهلنا ديوان الخدمة المدنية شهراً لتقديم رد مكتوب للجنة بخصوص التعامل مع كتب الترشيح لتكون أكثر فاعلية.

ورأى العتيبي : أن الجهات الحكومية لم تعمل على أرض الواقع من أجل تقليص الأعداد المتزايدة في ديوان الخدمة والتي تبحث عن وظيفة لافتا إلى أنه لا يوجد تنسيق بين ديوان الخدمة والجهات الحكومية في شأن احتياجات سوق العمل وترتيب كتب الترشيح وسبل معالجتها لتفادي الخلل في التعيين.

وبخصوص بحث اللجنة في بندي تكويت الوظائف العامة والتوظيف الوهمي للتحايل على مواجهة ارتفاع النسب المفروضة لتوظيف المواطنين لدى الشركات الخاصة رد العتيبي : طلبنا من قوى العاملة الاتيان برد مكتوب بخصوص تكويت الوظائف العامة موضحاً أن التوظيف الوهمي رصد في تقارير ديوان المحاسبة ، والقوى العاملة أكدت أنها لا تقبل بمثل هذه الأمور ، وهناك ضوابط تحد منه .