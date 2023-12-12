

القاهرة ـ محمد سامي



أكد المدرب البرتغالي لفريق بيراميدز المصري، جايمى باتشيكو أن فريقه كان يستحق الفوز على منافسه صنداونز الجنوب افريقي في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس بمدينة بريتوريا، وفرض «السماوى» خلاله نتيجة التعادل السلبي على بطل «السوبرليغ» في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف ان فريقه أضاع عدة فرص من هجمات مرتدة سريعة على مرمى المنافس، ولولا عدم التوفيق في إحراز تلك الفرص لخرج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل.. وعلينا نسيان نتيجة اللقاء والتركيز في اللقاءات المقبلة، لأن أمامنا مواجهة مهمة في الدوري أمام بلدية المحلة، ثم بعدها يجب التركيز في لقاء الجولة الرابعة أمام صن داونز بالقاهرة من أجل الفوز والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي.



ويلعب الفريقان مباراة الإياب يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي قد انتهى بذات النتيجة (0-0) ليظل الاشتباك بين فرق المجموعة الأربعة قائما، حيث يمتلك كل فريق في جعبته 4 نقاط من ثلاث مباريات، ويتصدر صنداونز الترتيب بفارق الأهداف، يليه مازيمبي ثم نواذيبو وبيراميدز أخيرا.



على جانب آخر، تلقى مودرن فيوتشر أولى هزائمه في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية أمام مستضيفه اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب وبطل بطولة السوبر الأفريقي بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.



وتجمد رصيد فيوتشر بقيادة البرتغالي فورميسينيو عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن اتحاد العاصمة المتصدر بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ويحل الهلال الليبي ثالثا، فيما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي الترتيب بدون رصيد من النقاط.



إلى ذلك، واصل الأهلي تدريباته استعدادا لانطلاق مشواره بمونديال الأندية بالسعودية في التاسعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في ربع نهائي البطولة، حيث يواجه الفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.