أشاد النائب شعيب شعبان بدور الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، داعيا إلى مساندة حكومية للجمعية التي تسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المرضى. وشدد شعبان في تصريح صحافي على رفضه تعطيل عمليات زراعة الأعضاء في الكويت، مطالبا وزير الصحة د.أحمد العوضي بتحمل مسؤولياته وعدم تعريض حياة المرضى إلى الخطر من خلال التباطؤ في تذليل العقبات التي تواجه عمل الجمعية.



وقال إن جهود الجمعية أسفرت في الفترة الأخيرة عن عشرات من عمليات زراعة الكلى آخرها 7 عمليات خلال شهر واحد لأول مرة في الكويت وهو أمر يحسب للكويت في هذا الشأن، رافضا الاتهامات المرسلة للجنة والتي من شأنها الإضرار بآلاف المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.



وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الكويت ودول الخليج في هذا المجال واستكمال الخطوات التي بدأت في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتابع هذا الملف مع وزير الصحة كونه أحد الملفات التي ترتبط بشكل وثيق بسلامة المواطنين وتعزيز الوضع الصحي في البلاد.