أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشينها رحلات جوية مباشرة إلى منطقة نيوم، الوجهة التاسعة لها في السعودية، حيث وصلت أولى رحلات الناقلة القطرية إلى مطار خليج نيوم يوم السبت الماضي.



ويأتي هذا التدشين في أعقاب إطلاق الناقلة القطرية مؤخرا رحلات جديدة نحو تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع، بما يؤكد على التزام الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، وتعزيز خدماتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز خيارات السفر بين نيوم والعالم.ومع إطلاق رحلتين أسبوعيا إلى نيوم، تعزز الخطوط الجوية القطرية تواجدها في السعودية، وذلك برفع عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعيا تشمل تسع مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع، ما يوفر للمسافرين شبكة وجهات شاملة لاستكشاف التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة.



وقال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر الخطوط الجوية القطرية بإعلانها عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى نيوم، الوجهة التاسعة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه الخطوة دليلا على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعداء بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة.



من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: «يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية في مطار خليج نيوم، حيث ستسهم الرحلتان الجديدتان أسبوعيا بين نيوم ومطار حمد الدولي، أحد أهم المراكز الجوية الحيوية في المنطقة، في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين من نيوم. ويعد انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضا إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية».