أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند تمديد ساعات العمل في ثلاثة مراكز لفحص العمالة الوافدة وذلك بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي في إطار الإجراءات التنظيمية وتسهيلا على المراجعين.



وقال السند في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن المراكز المشمولة بتمديد ساعات العمل هي مركز فحص العمالة في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) ومركز فحص العمالة في الجهراء ومركز فحص العمالة في الشويخ.



وأضاف أن مواعيد العمل في تلك المراكز تبدأ من الساعة 7.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا خلال الفترة الصباحية، فيما تبدأ من الساعة 2 ظهرا إلى 6 مساء خلال الفترة المسائية في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.



ولفت إلى أن فحص العمالة المنزلية لا يحتاج إلى الحصول على موعد مسبق في جميع مراكز فحص العمالة الوافدة شريطة حضور الكفيل.



وأكد أن تمديد ساعات العمل في تلك المراكز يأتي حرصا على تخفيف الضغط عليها ولتقليل قوائم الانتظار وتقريب المواعيد وتقديم الخدمة بسهولة للمراجعين، مثمنا الجهود التي يبذلها قطاع الصحة العامة للتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.