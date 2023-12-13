كشفت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليونا من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي التي سيتم تسليمها في حفل يوم 19 يناير المقبل.



وذكرت اللجنة في بيان رسمي امس، أن التصويت حتى الآن أظهر تقدم كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف النرويجي إرلينغ هالاند في المنافسة على لقب أفضل لاعب، وأضافت أن رونالدو هداف النصر السعودي تصدر القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة الجديدة لأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب كل من الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي، والجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي، وسالم الدوسري لاعب نادي الهلال، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.



وأوضحت أن تلك النسخة ستشهد جائزة جديدة وهي أفضل ناد في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، والتي تشهد ترشيح نادي الأهلي المصري، الفائز بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، إضافة للأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي.



وأوضحت أن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي وصل الى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، إلى جانب كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي لوتشيانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي، الذي يتولى تدريب منتخب إيطاليا حاليا.



ونجح مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي المصري، في قيادة الفريق لحصد خمسة ألقاب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 10 أشهر، بما فيها تعزيز رقمه القياسي بإضافة اللقب الـ 11 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي.



وتواجدت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي بالإضافة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس، ضمن القائمة النهائية المكونة من 10 مرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.



من ناحية أخرى، تضم القائمة النهائية للمرشحات بالفوز بجائزة أفضل لاعبة مجموعة مميزة من اللاعبات، بمن فيهن نجمة منتخب إسبانيا والفائزة بكأس العالم أيتانا بونماتي، والنيجيرية عزيزات أوشوالا والكولومبية ليندا كايسيدو، إضافة إلى ثلاث من نجمات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ماري إيربس (مانشستر يونايتد) وأماندا إليستيت (أرسنال) وسام كير (تشيلسي).



وينضم فريق نادي برشلونة للسيدات إلى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، إلى جانب من أرسنال وتشلسي وبايرن ميونيخ وروما.



بدوره، ينضم النجم المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، إلى القائمة النهائية للمرشحين الستة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى مع كل من إيدرسون من مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا من ريال مدريد.