المويزري: تقارير «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة» أعيدت إلى اللجنة المالية للإنجاز النهائي ليعاد رفعها إلى المجلس على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 الجاري



رشيد الفعم - عبدالعزيز المطيري



أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية النائب فارس العتيبي، أن اللجنة المشتركة بين لجنتي الشــؤون الماليــة والمـــوارد البشرية البرلمانيتين ستستأنف اجتماعاتها الإثنين المقبل للنظر في الاقتراحين بقانون المتعلقين بالبديل الإستراتيجي والوظائف القيادية، موضحا أن مثل هذه الملفات مرتبطة بأمور مالية، ما يستوجب تفعيل اللجنة المشتركة وعقد اجتماع مع اللجنة المالية البرلمانية. وقال العتيبي: نظرا لأهمية الملفين لارتباط البديل الإستراتيجي بشريحة كبيرة من موظفي الدولة تعرضت لإجحاف لفترة طويلة نتيجة لتباين الرواتب، ولأن ملف الوظائف القيادية لا يقل أهمية، تمت الدعوة للاجتماع. وأكد العتيبي أن لجنة الموارد ارتأت الطلب من المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفقا لأحكام المادة 43 من اللائحة الداخلية، وقد وافق المجلس مشكورا على ذلك، وستباشر اللجنة المشتركة أعمالها بدءا من الأسبوع المقبل تماشيا مع الخارطة التشريعية لبحث الملفين. من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: «لكي يطمئن الجميع فإن تقارير القرض الحسن وغلاء المعيشة أعيدت إلى اللجنة المالية للإنجاز النهائي على أن يعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء ١٩ الجاري».