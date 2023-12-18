قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق إن الكويت والعالم خسروا برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا حكيما وزعيما مخلصا لوطنه ومسؤولا وفيا لأمته.



وأضاف المعتوق أن سمو الأمير الراحل صاحب مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية والرائدة في البذل والعطاء، فضلا عن مواقفه المشهودة برؤيته الثاقبة والحكيمة والتنموية للكويت، مستكملا بذلك مسيرة شقيقه المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه.

وأكد أن توجيهات سمو الأمير الراحل تصدرت المشهد الإنساني في مختلف الكوارث التي اجتاحت العالم في تركيا وسورية والمغرب وليبيا، بالإضافة إلى النزاعات التي وقعت في السودان بمد جسور الإغاثة الكويتية، ختاما ببصمته المشددة على مساعدة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة عبر الجسر الكويتي الجوي الذي تجاوز أكثر من 30 رحلة بمساعدات طبية وإيوائية وإغاثية وغيرها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت ووالد الجميع بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.