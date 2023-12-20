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الكويت تبايع أميرها مشعل الأحمد اليوم
الأربعاء
2023/12/20
المصدر : الأنباء
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- الأمير: برقيات التعازي والمواساة وصادق الدعاء جسّدت روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة بالمجتمع
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