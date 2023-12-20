صاحب السمو: تعازي القادة والزعماء مبادرات كريمة وأخوية تعزّز أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية

سمو الأمير وأسرة آل الصباح الكرام استقبلوا جموعاً من المسؤولين والشخصيات والمواطنين لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل