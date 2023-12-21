

رفع رئيس نادى الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية جاسم محمد النورى أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه كرئيس ونيابة عن اخواته واخوانه أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، قائدا حكيما، لنهضة ونماء واستقرار وأمن وأمان الكويت، التي سطرت مسيرته الحافلة في خدمتها ملحمة من الإنجاز والعطاء.



وقال: إننا لننتهز هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا لنجدد العهد لسموه على السمع والطاعة، وأن نظل مخلصين لكل القيم التي غرسها سموه ودافع عنها في حب الوطن والولاء والدفاع عن مكتسباته، وبذل قصارى الجهد للنهوض به ورفعه شأنه.



وأضاف: كما نجدد العهد على العمل الجاد والدؤوب للارتقاء والنهوض برياضة أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية لترجمة رؤيته السامية لهذه الشريحة الغالية من أبناء الوطن التي كانت ومازالت تحظى بكل أوجه الرعاية والدعم من لدن سموه.



وختم تصريحه قائلا: نسأل المولى عز وجل أن يوفق والدنا الشيخ مشعل وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وان يحفظ الكويت عزيزة شامخة دار أمن وأمان وازدهار في ظل قيادته الميمونة.