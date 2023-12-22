

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، وتشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعيا، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320.



وستسهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة القطرية الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.



وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، الحائز العديد من الجوائز العالمية.



من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر «القطرية» بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما تقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، م.علي محمد مسرحي: سعداء بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات «القطرية» إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصا أن هذا الإعلان يأتي بعد استقبال مطار الأمير سلطان لعدة رحلات جديدة متيحا بذلك خيارات سفر متنوعة إلى العديد من الوجهات الجديدة القادمة.