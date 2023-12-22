قالت جمعية اللحامين في دمشق إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير خلال الفترة الماضية يعود إلى سماح الحكومة بتصدير رؤوس الأغنام للخارج ومرور القطعان بمرحلة التزاوج.



وذكر رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم في دمشق بنسبة 25% عن الشهر الماضي، يعود إلى مرور القطعان بمرحلة التزاوج، وهي تمثل مرحلة انتقالية للقطعان.



وتزامن ذلك مع «القرار الحكومي المتعلق بالسماح بتصدير رؤوس الأغنام»، حيث أفاد الخن لموقع «أثر برس» المقرب من النظام، بأن مربي الأغنام باتوا يخبئون الخراف للتصدير، ومنهم من ينتظر مواشيه حتى تلد، ما خلق قلة في العرض وارتفاعا في الأسعار.



وأضاف: «صحيح أن قرار التصدير لن يصبح ساري المفعول حتى بداية شهر ابريل لكن فترة الحمل والولادة للخرفان تبدأ من بداية الشهر الجاري حتى نهاية مارس المقبل، الأمر الذي زاد الطين بلة».



وبحسب الخن، انخفض عدد الذبائح خلال الفترة الحالية في مسلخ دمشق، حيث بلغ عدد الذبائح 520 من الخرفان، علما أن مناطق ريفية قريبة من دمشق تأخذ اللحوم أيضا من المسلخ الرئيسي.



وارتفع سعر كيلو لحم الخروف الحي من 54 ألفا إلى 64 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر كيلو اللحم مع نسبة دهن 25%، من سعر 150 ألف ليرة إلى 180 ألف ليرة سورية، في حين ما يزال سعر كيلو اللحم للعجل الحي بين 52 و54 ألف ليرة سورية، واللحم المسوف بـ90 ألف ليرة، والهبرة بـ 150 ألف ليرة سورية.