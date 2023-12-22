تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مزيدا من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء وزعماء العالم بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وأعرب القادة والملوك والزعماء، في برقياتهم، عن خالص تمنياتهم لسموه بدوام التوفيق والسداد، فيما أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في برقيات جوابية، عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت ودولهم الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.



وفي الإطار نفسه، هنأت جهات كويتية، في خطابات مختلفة، صاحب السمو بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، داعين المولى تعالى أن يتحقق للوطن العزيز المزيد من التقدم والازدهار والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة. من جانبهم، أجمع أكاديميون كويتيون على ان النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والذي ألقاه عقب أداء سموه اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة، رسم خارطة طريق لبناء الكويت الحديثة. وأشادوا بتأكيد صاحب السمو على عدم التهاون في مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله والالتزام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب الكويتي والمساهمة في تنمية البلاد ورفعتها.





