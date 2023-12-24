عبدالكريم العبدالله



أعلن مراقب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب عن قبول 340 طبيبا وطبيبة في «البورد الكويتي» ضمن المرحلة الاولى في جميع البرامج والتي يبلغ عددها 30 برنامجا تدريبيا و7 برامج للزمالات، حيث تمت مقابلة الاطباء خلال الفترة الماضية، واعتماد النتائج.



وكشف في تصريح لـ«الأنباء» عن الاعلان للمرحلة الثانية لشواغر المقاعد للأطباء الكويتيين وذلك لمقابلات «البورد الكويتي والزمالات» في 11 برنامجا تدريبيا و5 في الزمالات وبرنامج الدبلوم، في 7 يناير من العام المقبل، مؤكدا توافر أكثر من 100 مقعد، مبينا أن هذا يعد خيارا للطبيب الكويتي الذي لم يتم قبوله في المرحلة الاولى أن يقدم على تخصص آخر في المرحلة الثانية، لافتا الى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.



وذكر انه في حال بقاء شواغر للمقاعد من المرحلة الثانية، سيتم فتح المرحلة الثالثة للأطباء من أبناء الكويتيات و«البدون» والخليجيين، وستكون المرحلة الرابعة والاخيرة للاطباء الاجانب مقابل رسوم مالية.



وذكر د.رجب أنه بناء على قرار مجلس الأمناء برئاسة وزير الصحة د.أحمد العوضي، فقد زاد عدد المقاعد في مختلف البرامج التدريبية والزمالات لقبول اكبر عدد ممكن من الأطباء الكويتيين.



وأفاد د.رجب بأن القرار الوزاري المنظم للقبول في «البورد الكويتي» اكد أن الاولوية في القبول للأطباء الكويتيين، وفي حال وجود شواغر للمقاعد يتم فتح الباب للأطباء من ابناء الكويتيات و«البدون» والخليجيين، بالاضافة الى الوافدين في المرحلة الاخيرة.