عبدالكريم العبدالله



قال استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم إن العالم لاحظ ارتفاع أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 مؤخرا، وبعد البحث الدقيق في الحالات الجديدة تم اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، وقد اطلق عليه اسم JN1.



وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن المتحور يتميز بالسرعة الشديدة في الانتقال بين البشر، مبينا أن اغلب المصابين لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى او الرعاية الطبية المكثفة.



ونوه الى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرا من قوة وسرعة انتشار هذا المتحور الجديد، وتم رصده في دول كثيرة مثل بريطانيا، والصين، والهند، وبين انه في هذه الفترة من السنة عادة يكثر نشاط الفيروسات ولذلك نلاحظ ارتفاع حالات الاصابة بالانفلونزا الموسمية وكذلك التهابات الرئة الفيروسية، وبالتالي فإن فيروس كورونا المستجد يشترك مع هذه الفيروسات بارتفاع نشاطه وانقساماته مما يكون التحورات المصاحبة.



واعتبر د.السالم المتحور الجديد JN1 الأسرع انتشارا في الولايات المتحدة الاميركية حاليا.



واضاف: جاء التحور على البروتين الشوكي ما اعطى الفيروس القدرة وخاصية الانتشار السريع، علما ان التطعيم مازال فعالا ضد هذا المتحور الجديد.



وافاد بأن توصيات منظمة الصحة العالمية جاءت للحد من انتشار متحور فيروس كورونا المستجد، منها استعمال الكمام في الاماكن المزدحمة والمغلقة، فضلا عن المحافظة على نظافة اليد والجلوس في المنزل عند الشعور بأعراض الاصابة.



ونوه الى أن أعراض الاصابة قد تشمل الصداع، ارتفاع الحرارة، التهاب الجيوب الأنفية، الاحتقان، الرشح، آلام بالعضلات، التعب الشديد والوهن، وفي بعض الحالات تكون اعراض بالجهاز الهضمي مثل الاسهال.



واكد انه لا داعي للهلع او الارتباك من هذا المتحور الجديد، إلا انه شدد في الوقت ذاته على أن الحرص مطلوب خصوصا للفئات عالية الخطورة ككبار السن، وأصحاب الامراض المزمنة، والحوامل، والمرضى الذين يتناولون ادوية مثبطة للمناعة.



ونصح الجميع باتباع ارشادات وزارة الصحة ومتابعة الأخبار الخاصة بهذا الموضوع من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للإشاعات.



واوضح أن التقارير الطبية العالمية ومن الدول التي ينتشر فيها هذا المتحور تدل على عدم ارتفاع حالات الوفيات وعدم ارتفاع حالات العناية المركزة وعدم ارتفاع حالات دخول المستشفى، وبالتالي فإن هذا الفيروس لا يشكل خطرا حقيقيا على حياة البشر الى هذه اللحظة.







