آلاء خليفة



تقدم رئيس لجنة التعليم في مجلس الشباب الكويتي م.فلاح السويري، بأسمى التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير خير خلف لخير سلف وتاريخه مشهود ويشار اليه بالبنان في كل المناصب التي تولاها. وقال م. فلاح السويري في تصريح لـ «الأنباء» ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ذو حنكة سياسية كبيرة وله العديد من المواقف السياسية المشهودة، اما على الصعيد الدولي فسموه صاحب رؤية صائبة، وبالتأكيد ستكون له مساهمات في استكمال مسيرة الاصلاح وتحقيق النهضة والازدهار لبلدنا الحبيب.



وبين السويري ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد داعم للعلم والعلماء ويحث على التطوير والبحث العلمي، كما ان سموه معروف عنه انه من اشد الداعمين للشباب الكويتي ويدعو دوما الى تأييد ومساندة ودعم الطاقات الشبابية في مختلف المجالات.