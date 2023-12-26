تتفاقم الظروف المعيشية الصعبة للنازحين في قطاع غزة المحاصر خلال فصل الشتاء مع تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والصالحة للشرب.



وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا يسرد معاناة نازحين يعيشون في خيم، ومنهم زوجان يكافحان للحفاظ على دفئ طفليهما.



وفي إحدى الليالي، وسط هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، كانت هبة وإيهاب أحمد يحتضنان طفليهما الصغيرين بإحكام، معتمدين على حرارة أجسامهما وبطانية رقيقة لإبقائهما دافئين بينما تدخل الأمطار والرياح من خلال الفتحات الموجودة في خيمتهم المؤقتة.



وقالت هبة أحمد (36 عاما) للصحيفة: «ليس لدينا ما يبقينا دافئين وجافين. نحن نعيش في ظروف لم أكن أتخيلها أبدا طوال حياتي».



وتعد أسرة أحمد من بين 1.9 مليون من سكان غزة الذين تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل حملة القصف المتواصلة وعملياتها البرية الموسعة ردا على الهجمات التي نفذتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.



وقال إيهاب أحمد (45 عاما)، إنهم جاءوا إلى حي المواصي جنوب غزة قبل ثلاثة أسابيع، مع دخول فصل الشتاء.



ولجأت الأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى خيمة صغيرة واهية بنوها باستخدام النايلون باهظ الثمن وبعض الألواح الخشبية. وأضاف أنهم يتقاسمونها مع 16 من أقاربهم الآخرين.



وأضاف أنه خلال النهار، يحاول هو وأبناؤه العثور على الحطب والكرتون لإشعال نار صغيرة، ويستخدمونها للطهي والتدفئة.



وعبر ايهاب عن ظروفه المعيشية في مقابلة عبر الهاتف مع «نيويورك تايمز» قائلا: «أنا أتحدث إليكم بينما يعميني دخان النار».



وأعربت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أخرى في الأيام الأخيرة عن مخاوف متزايدة بشأن زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن في غزة مع نقص المياه النظيفة والصالحة للشرب والظروف غير الصحية. ووفقا لمنظمة «اليونيسيف»، فإن الأطفال هم الأكثر تضررا من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المعدية.



وأوضح ايهاب أحمد أن ابنته الصغرى، جنى (9 سنوات)، تعاني من آلام شديدة في البطن بسبب الجفاف الشديد. وقال إنه لم يتمكن من نقلها إلى مستشفى أو عيادة لأن المراكز الطبية القليلة التي لاتزال تعمل مكتظة بالكامل ويصعب الوصول إليها سيرا على الأقدام.



وأضاف: «كانت تصرخ من الألم، وكل ما يمكننا فعله هو أن نعطيها بعضا من مياه الأمطار لتشرب».



وكان الطقس دافئا عندما فر ايهاب أحمد مع زوجته وأطفاله الخمسة من منزلهم في مدينة بيت حانون الشمالية خلال الأيام الأولى من الحرب. وقالت هبة أحمد، إنهم، مثل كثيرين آخرين، لم يتوقعوا أن يرحلوا لفترة طويلة، وقد فروا مع بعض الوثائق والملابس الصيفية التي كانوا يحملونها على ظهورهم.