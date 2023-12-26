قالت 3 مصادر أمنية إن مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قتل في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس. وأضافت المصادر



لـ «رويترز» أن المستشار المعروف باسم سيد رضي موسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سورية وإيران. وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، بمقتل سيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية امس اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق. وأضافت «تسنيم» انه «خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد سيد رضي موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سورية». ويعد موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سورية.