شهد عام 2023 ارتفاعا في أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين هو الأعلى منذ عام 2016، وتصدر السوريون أعداد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، كما فقد الآلاف منهم حياتهم في أثناء محاولة اللجوء.



وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) ديسمبر الجاري، عن ارتفاع بنسبة 17% في عدد حالات عبور الحدود غير النظامية في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي، ووصل إلى أكثر من 355300 شخص، وتجاوز المجموع الإجمالي لعام 2022، ويعد أعلى قيمة مسجلة منذ عام 2016، بحسب «فرونتكس». وأضافت «فرونتكس» أنه بلغ عدد عمليات العبور غير النظامية في طريق غرب أفريقيا أكثر من 32400 شخص، ويعد هذا الارتفاع غير مسبوق وهو الأعلى منذ بدأت الوكالة بجمع البيانات عام 2009.



وكان طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر ارتيادا في عام 2023، ومواطنو الدول الأكثر ارتيادا له لهذا العام كانوا من سورية وغينيا وأفغانستان، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل. وقالت الوكالة إن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط شهد ازدحاما في عام 2023، حيث أبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 152200 حالة في الأشهر الـ 11 الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2016.



وخلال الـ 11 شهرا الماضية شهد طريق شرق البحر الأبيض المتوسط زيادة بنسبة 50% تقريبا، ووصل عدد العابرين منه 52600 شخص، بحسب «فرونتكس».



وبين يناير ونوفمبر الماضيين، شهد طريق غرب البلقان انخفاضا سنويا في عدد حالات عبور الحدود غير النظامية بنسبة 28%، ووصل إلى 98600 شخص.



وبلغ العدد على مسار القناة عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قرابة 58300 في عام 2023، ويعد انخفاضا بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن المركز الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، في أحدث إحصائية له، أن عدد طلبات اللجوء في أيلول الماضي وصلت إلى 98240 طلبا بالحصول على الحماية الدولية في دول الاتحاد الأوروبي بزيادة قدرها 10% مقارنة بسبتمبر من عام 2022، إضافة إلى 5265 طلب لجوء تقدم لاحقا.