

أكدت مجموعة الخليج للتأمين، أنه في أعقاب تغيير هيكل الملكية فيها ستواصل المجموعة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها القائمة والرامية الى تحقيق مزيد من النمو عبر نموذج جوهره الاستدامة وركيزته العملاء والتحول الرقمي والحلول التأمينية المستقبلية.

واعتبارا من تاريخه، استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عملية بيع حصتها البالغة نسبة 46.32% في مجموعة الخليج للتأمين لصالح شركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز (مدرجة في بورصة تورونتو الكندية تحت رمزي FFH وFFH.U)، وذلك عملاً بالاتفاقية التي تم الإعلان عنها سابقا بين الشركتين.

وتعد شركة فيرفاكس الآن أكبر مساهم في مجموعة الخليج للتأمين بملكية إجمالية تبلغ 90.01%، وبخبرة واسعة في مجال الاكتتاب وشبكة شركات تأمينية تمتد إلى 40 دولة عبر القارات، ترتكز عمليات «فيرفاكس» من خلال شركاتها التابعة في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

وتعمل الشركة عبر الشركة القابضة والشركات التابعة على تحقيق الأهداف المشتركة والحفاظ على حقوق مساهميها وعملائها وموظفيها والمجتمعات التي تتواجد فيها عبر ضمان أعلى العوائد الممكنة وتوفير أفضل المنتجات والخدمات في فئتها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لكونها مستثمرا وشريكا استراتيجيا في المجموعة منذ عام 1997، وأثني على مساهمتها المهمة في النمو الملحوظ الذي شهدته المجموعة والمكانة الرائدة التي استحوذت عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال هذه السنوات.

وأرحب بشركة فيرفاكس التي كانت أحد المساهمين في مجموعتنا منذ عام 2010، إذ نتطلع اليوم للاستفادة من شبكة الشركات العالمية والخبرات الواسعة في صناعة التأمين التي تتمتع بها فيرفاكس. وأؤكد أن هذا التغيير في الملكية لا ولن يؤثر على حقوق أصحاب المصالح ولن يغير من هويتنا وقيمنا كمجموعة تأمينية كويتية».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرفاكس، بريم واتسا: «سعيدون بانضمام مجموعة الخليج للتأمين وفريق عملها ذي الخبرة الواسعة بقيادة رئيسها التنفيذي خالد الحسن، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة جي.آي.جي. الخليج التابعة لها بول أدامسون إلى مجموعة فيرفاكس.

وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بشبكة متينة جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى العمل مع خالد وبول وفريق المجموعة بأكمله لمواصلة تطوير الأعمال التأمينية على المدى الطويل».