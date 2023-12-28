مع نهاية 2023، تختتم Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الأولى في الكويت والرائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، عاما حافلا بالنجاحات على كافة المجالات. وفي هذا التقرير، نستعرض ملخصا لأبرز الإنجازات التي حققتها من ناحية تطوير الخدمات، تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إطلاق العروض لعملائها، والجوائز والاعترافات الدولية التي نالتها. كما نقدم لمحات عن أهم المبادرات التي قامت بها ضمن برنامجها المتكامل للمسؤولية الاجتماعية، مع موجز لأدائها المالي حتى نهاية سبتمبر.



وركزت Ooredoo جهودها على تحقيق نتائج مالية إيجابية وملموسة، بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه السنة مكملة بهذا قصة نجاح وتصاعد الأداء المالي على مدى الـ 3 السنوات السابقة، مما أسهم في تعزيز موقعها الريادي في الكويت. فوفقا للنتائج المالية التي أعلنتها في الربع الثالث من السنة المالية 2023، حققت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 185.0 مليون دينار، كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% ليصل إلى 59.9 مليون دينار منذ أول يناير وحتى 30 سبتمبر، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة، وكذلك، ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت إلى 2.9 مليون عميل خلال تسعة أشهر، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



إن النجاح المستمر في جذب والاحتفاظ بقاعدة عملاء كبيرة يعود إلى جودة الخدمات المميزة التي قدمتها Ooredoo حيث استطاعت الشركة تحسين تجربة الاتصالات للعملاء عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة والابتكارات.



كما تجدر الإشادة بالدور الإيجابي الكبير الذي يلعبه فريق العمل في تحقيق هذه الإنجازات. إن تفانيهم وتفرغهم للعمل يعكسان التزامهم بتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة. وتعزيز مكانة Ooredoo كشريك موثوق به في مجال الاتصالات، يشير إلى الأهمية القصوى التي توليها لنيل رضى العملاء والابتكار في هذا القطاع ذو التنافسية العالية.



إن الجهود التي بذلتها الشركة في مجال الرقمنة، لم تتوقف عند تحسين الخدمات والمنتجات الرقمية، بل تجاوزتها لتتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية والخدماتية وغيرها في سبيل تطوير جودة حياة الافراد وتسهيلها.



وفي استجابتها للتطورات السريعة في المشهد الرقمي وتماشيا مع توجهاته، قامت Ooredoo في عام 2023 بالاستثمار في منصات شاملة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير حلول وخدمات متكاملة عبر نافذة واحدة. يأتي هذا الاستثمار لتسهيل متابعة مراحل التطوير والأمان والعمليات الخاصة بالبرامج ودورتها الحياتية.



ولا بد من الإشادة بتطبيق Ooredoo الذي يعد الأكثر استخداما من قبل العملاء، والأفضل ضمن عشرة تطبيقات مجانية في الكويت، بالإضافة الى برنامج مكافآت نجوم للولاء الحاصل على العديد من الجوائز.



وفي هذا السياق، قامت Ooredoo بإطلاق حلول للمدن الذكية باستخدام تقنية الإنترنت من الأشياء (IoT)، وتتضمن هذه الحلول تقنيات تم تطويرها بعد إجراء دراسات وأبحاث مكثفة، ولعل أهمها تم تطبيقها في سوق المباركية وذلك نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي الذي اعتبر محطا لتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.



كما تم الكشف عن أحدث الحلول المخصصة لعملاء الشركات في قطاع الأعمال من خلال نجاح تقنية انترنت الأشياء ذات النطاق الضيق (NB-IoT) في شبكة Ooredoo.



تعكس هذه الخطوة بشكل واضح دور الشركة الريادي في اعتماد أحدث التقنيات ورفع معايير الاتصالات وتقديم خدمات مبتكرة بمستويات استثنائية. تعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة لمحفظة Ooredoo المتنوعة من حلول الاتصال في إنترنت الأشياء. وبفضل هذه المحفظة الواسعة، سيكون لدى عملاء الشركة القدرة على الاستفادة من إمكانيات تقنية NB-IoT في مختلف المجالات.



تأتي هذه التقنية الحديثة بفوائد متعددة وواسعة تهدف إلى تعزيز وتمكين إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتميز بكفاءتها في توفير اتصالات فعالة من حيث التكلفة واستهلاك منخفض للطاقة. وهذا ما يجعل استخدامها سهلا في تشغيل مجموعة متنوعة من الأجهزة والتطبيقات.



تعد هذه الخطوة البارزة ذات أهمية كبيرة لعملاء Ooredoo، حيث تسهم أيضا في تحقيق فوائد لعدة صناعات وقطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز البيئة بشكل عام وتوفير ميزة إضافية للجماعة المحلية. بالالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال الأمان والسلامة باستخدام تقنية NB-IoT، يمكن لعملاء Ooredoo الاستفادة من اتصال أقوى وأكثر أمانا لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، سواء في منازلهم الذكية، على أجهزتهم الشخصية، أو في مجال مراقبة الأصول.



تحرص Ooredoo على تطوير حلول ذكية، ولذلك قررت توسيع رقعة شراكاتها العالمية. يجدر بالذكر أنه في هذا السياق، تم التعاقد مع Amazon Web Services خلال هذا العام لتعزيز مجال التحول الرقمي.



كما تستمر شراكة Ooredoo مع كبار صناع الأجهزة الذكية ومستلزماتها في العالم، ومنهاSamsung، Huawei، Apple،، حيث تم إطلاق أحدث الأجهزة لعملائها مع باقات تنافسية ومميزة.



تحظى هذه الشراكات بأهمية كبيرة في استراتيجية Ooredoo، حيث تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل التقنيات والخدمات لعملائها.



مع ارتفاع في الطلب من قبل العملاء، تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. إن التطور الذي شهدته Ooredoo لم يقتصر على الجانب التكنولوجي، بل تضمن أيضا توسيع خدمات الشركة وتقديم عروض ترويجية تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء وأساليب حياتهم.



كما قامت Ooredoo أيضا بعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية ضمن نطاق برنامج المكافآت الأكبر في الكويت «نجوم»، وذلك من خلال تعزيز وتنويع شركائها ليشمل كافة القطاعات وأفضل العلامات التجارية ومزودي الخدمات، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة إلى تجربة العملاء، ويعزز من مصداقية شعار الشركة «نطور عالمك». عملت مجموعة Ooredoo بالتعاون مع شركات الاتصالات في دول الخليج العربي نحو تعزيز مفهوم الاستدامة في المنطقة، حيث أطلقت مبادرة ملموسة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية لدعم الاستدامة في قطاع الاتصالات في تلك الدول. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2022 بمشاركة سبع شركات اتصالات في منطقة الخليج العربي، مما يبرز التكامل الإقليمي والتوجه المشترك نحو تقليل الأثر الكربوني وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات.



وقد تصدرت مجموعة Ooredoo قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط، ضمن 100 شركة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يعكس تفوقها في التزامها بالاستدامة وحماية البيئة. تبرز القائمة الشركات الرائدة التي تعتمد ممارسات مستدامة في جميع أنحاء المنطقة، وتشمل تقييماتها 11 قطاعا رئيسيا استنادا إلى معايير متنوعة، مثل التأثير البيئي الإيجابي والالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حققت مجموعة Ooredoo المركز الرابع، مؤكدة مكانتها ضمن أفضل 5 شركات تحقق إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة. وفي إطار دورها الرائد نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، استمرت Ooredoo في اعتماد أفضل ممارسات الاستدامة طوال عام 2023، مع التركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بجانب التزامها بالاستدامة الهيكلية، أكدت الشركة التحول نحو محطات إرسال تعتمد على الطاقة الشمسية في المناطق المحددة بالكويت، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة باستخدام الطاقة المتجددة.



بالتزامن مع الدور المجتمعي الذي اعتمدته كجزء من نموذج عملها، استمرت Ooredoo في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال سلسلة من المبادرات والمشاركات المجتمعية التي استهدفت العديد من الفئات.



برنامج التوطين: تماشيا مع الرؤية الوطنية وأجندتها، تعد Ooredoo من بين أبرز الشركات فيما يتعلق بارتفاع نسبة العمالة الوطنية، حيث قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز تنمية وتوظيف الموظفين المحليين، حيث فاقت نسبة تسكين المناصب القيادية 90% وتعيين الشواغر الجديدة من الكفاءات الكويتية من حديثي التخرج، تضمنت هذه التدابير عددا من البرامج المتنوعة مثل برامج دعم المبادرين والمشاريع الوطنية، وبرامج المنح الدراسية، وبرامج الرعاية المجتمعية.



شهد عام 2023 إشراف ورعاية Ooredoo لسلسلة من الفعاليات ذات البصمة الإيجابية على المجتمع. من بينها، حفل تكريم الفائقين والمتميزين في عدة مدارس كويتية، حيث أظهرت الشركة التزامها بتقديم الدعم اللامتناهي للشباب الواعد في الكويت. كما سعت الى تعزيز التعاون مع جامعات الكويت، مسلطة اهتمامها على توجيه وتوعية الشباب في مجال التكنولوجيا والاتصالات.



وتواجدت Ooredoo في عدد من المؤتمرات التعليمية والتوجيهية، مثل مؤتمر كلية الكويت التقنية Ktech 2023 ومؤتمر الكويت الثاني للتحول الرقمي، لتعكس التزامها بتقديم تجارب مثرية ومفيدة للشباب، ولتعزيز الروابط مع الشباب الواعد، تعاونت Ooredoo مع جامعة الكويت لتسليط الضوء على المواهب الشابة، وتقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية متنوعة في مختلف المجالات.



تكريمات وجوائز تقديرية



تقديرا للجهود التي بذلتها الشركة في مختلف المجالات، حازت Ooredoo على مجموعة من الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي، إذ ضم سجل جوائزها التقديرية للعام 2023، كل من:



- جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط» عن برنامج «نجوم».



- جائزة «الشراكة الرائدة في تقنية الـ 5G»



- جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards



- جائزة أفضل موقع إلكتروني في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards



- جائزة ستيفي الذهبية في فئة شركات الاتصالات الكبرى للعام من برنامج جوائز الأعمال الدولية



- جائزة ستيفي الذهبية للابتكار في المعلومات في الموقع الإلكتروني



- جائزة ستيفي الفضية للابتكار في المعلومات في التطبيق الإلكتروني



- جائزة ستيفي الذهبية للنمو الابداعي



- كما حققت Ooredoo المركز الرابع على قائمتي الاستدامة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط من مجلة فوربس بين 100 شركة كبرى.