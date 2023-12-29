عبدالكريم العبدالله



طمأن استشاري الأمراض المعدية د.غانم الحجيلان بأنه لا يوجد قلق أو خوف من المتحور الجديد، وذلك لأن أكثر المتحورات تصيب الجهاز التنفسي العلوي وهو أمر غير مقلق على عكس المتحورات الأخرى التي كانت تصيب الجهاز التنفسي السفلي والذي من الممكن أن يسبب الوفاة. وذكر في تصريح لـ «الأنباء» أن أعراض المتحور الجديد انه يسبب احتقانا وجيوبا أنفية، فضلا عن حرارة والآلام في الجسم. وأفاد د.الحجيلان بأن الإصابة في المتحور الجديد سريعة جدا، وتظهر أعراضها خلال يومين من الإصابة بعد نقلها من الشخص المصاب. ولفت إلى انه لا يوجد علاج مخصص للمتحور الجديد، مبينا أن التطعيمات تنفع مع هذا المتحور، ناصحا بأخذها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.