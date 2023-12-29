

بمناسبة حلول العام الجديد 2024، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر العاملين في الشركة، وأثنى خلالها على جهودهم الجبارة لجعل المزيد ممكنا خلال عام 2023 والتي أثمرت تحقيق العديد من الإنجازات حتى باتت كيبك مزودا رئيسيا للطاقة النظيفة للأسواق العالمية، مشيدا بروح الفريق الواحد والاحترافية العالية للعاملين في التصدي للتحديات الكبيرة ومنها حريق الوحدة-12 (وحدة التقطير الجوي لنزع الكبريت).



واستعرض البدر أبرز الإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العام المنصرم، والتي تمثلت في استكمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الـ 3 بنجاح وبصورة آمنة، وتصدير منتجات المصفاة التي تتميز بالجودة العالية إلى أكثر من 20 وجهة عالمية. وكذلك تزويد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بمنتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض اللازم لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى تشغيل كل من خط النفط الخام الرابع الدائم وخط الغاز المسال الدائم الواصل إلى مصفاة ميناء الأحمدي من خلال التنسيق مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.



كما أشاد البدر بالإنجاز غير المسبوق الذي انعكس في سرعة إنجاز المبنى الإداري الجديد بمنطقة الأحمدي، وذلك خلال عام واحد فقط، ليضم معظم العاملين تحت سقف مبنى يعكس الهوية المؤسسية. وحول المبادرات التي من شأنها أن تسهم في ضمان استمرار نجاح الشركة، ذكر الرئيس التنفيذي أنه تم طرح عدد من المبادرات المهمة من بينها: برنامج كيبك للتميز في الأعمال، وبرنامج التحول الرقمي، وإعادة تأسيس المجلس الاستشاري للشباب.



وأكد حرص الشركة على تعزيز المحتوى المحلي في مشاريعها والسعي إلى زيادة نسبة المنتجات الوطنية والخدمات المحلية من إجمالي قيمة مشتريات المنتجات والخدمات إلى 35%، وذلك تطبيقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للمحتوى المحلي حتى عام 2040، معربا عن فخره بحصول الشركة على جائزة أفضل لجنة فنية للصحة والسلامة والبيئة من قبل الاتحاد الخليجي للتكرير، إلى جانب تحقيق أكثر من 64 مليون ساعة عمل آمنة في مرافق الشركة، فضلا عن تفوق الشركة في مجال الأمن السيبراني وفق تقرير ديوان المحاسبة، متمنيا أن يكون عام 2024 عاما مثمرا، حيث العمل بوتيرة أسرع لاستكمال مشاريع الشركة الاستراتيجية.