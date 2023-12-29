مفرح الشمري



يواصل المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري رحلته العلاجية في مستشفى «بيشات» بفرنسا والمتخصص في آلام القلب، وذلك بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة التي اجراها له البروفيسور د.باتك ناتاف، وذلك في نوفمبر الماضي وتكللت بالنجاح بفضل الله ثم بفضل دعوات أهله وذويه وأصدقائه في الوطن العربي.



وأكد المستشار المسري لـ«الأنباء» أن رحلة علاجه في الجمهورية الفرنسية لم تنته بعد لأنه في مرحلة التأهيل الصحي، وهي مرحلة تأهيل القلب وتتضمن برنامج إرشادات تثقيفية وتمارين رياضية وتنفذ تحت إشراف طبي وتهدف إلى تحسين صحة المصابين بأمراض القلب، بعد إجراء جراحة في القلب.



وعن عودته للديرة، قال المسري: الحمد لله حالتي الصحية جيدة ولكني أسير تحت برنامج طبي بعد الجراحة الدقيقة حتى 15 يناير المقبل موعدي مع الطبيب، وبعدها هو يقرر استمراري في رحلة العلاج او أرجع للديرة، وبهذه المناسبة أحب أن أوجه الشكر للسفارة الكويتية بفرنسا ومكتبنا الصحي الذين لم يقصروا معي ولا مع اي مواطن متواجد بفرنسا للعلاج، وأشكر اتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الإعلام وعلى رأسهم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن ووكيل التلفزيون تركي المطيري وجميع الزملاء الاعلاميين في الكويت والخليج والوطن العربي الذين في تواصل دائم معي للاطمئنان على صحتي ودعواتهم لي بالشفاء، وكان لهذا التواصل الأثر الطيب في نفسي، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية لأنه يوميا تصلني رسائل منهم للسؤال عني وعن صحتي، فجزاهم الله عني كل خير.



«الأنباء» تتمنى للمستشار بوزارة الإعلام محمد المسري الشفاء التام ليعود الى وطنه سالما معافى.. أجر وعافية يابوعبدالعزيز.