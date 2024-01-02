في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل خلال عطلة بداية السنة الميلادية الجديدة، تفقد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د. أحمد أسد عيادات الأسنان المناوبة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، في محافظتي الفروانية والجهراء. وتأتي الجولة للاطلاع على سير العمل، ومتابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة، لتلبية احتياجات العيادات خلال العطلة. وبهذه المناسبة ثمن د.أسد جهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية المناوبة، مؤكدا انتظام العمل داخل هذه العيادات، متمنيا للعاملين فيها التوفيق، ومزيدا من النجاحات خلال العام الجديد.