تقدم نواب باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة لتكون مخصصات المرضى 100 دينار ومخصصات مرافق المريض 50 دينارا.



ونص الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي، وبدر نشمي ود.محمد الحويلة، وسعود العصفور، على ما يلي:



إن الحق في العلاج حق أصيل كفله الدستور ونصت عليه قوانين الدولة، ولغاية حفظ هذا الحق ورعايته، قرر أن يجعل للمريض مرافقا يسعف به من مشقات العلاج.



ومراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيمانا بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف إلى جانبهم أثناء علاجهم في الخارج جاء هذا الاقتراح بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية لكل منهم.



ونص الاقتراح على ما يلي:



زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة وذلك باعتماد مخصصات المرضى لتكون 100 دينار واعتماد مخصصات مرافق المريض لتكون 50 دينارا.