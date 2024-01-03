أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا رقم 257 لسنة 2023 بإشهار جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية جاء فيه:



مادة 1



تشهر جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية وفقا للنظام الاساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الاساسي لجمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية ما يلي:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل «جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية» ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى تأسيس منصة علمية وطنية لتفعيل وتنسيق ادوار المشاركة المجتمعية لتعزيز قيم المواطنة وتنشئة جيل واع بثقافة التنمية المستدامة وابتكار الطرق التي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية المنشودة واستدامتها، التوعية بمفهوم التنمية المستدامة لدى افراد المجتمع الكويتي، تشجيع الخبرات والكفاءات من منتسبي الجمعية لخدمة البلاد في مجال التنمية المستدامة، الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات لدى منتسبي الجمعية وتفعيل دورهم الاسترشادي الوطني في المجتمع لتحقيق المنفعة العامة في ظل التشريعات والاستراتيجيات الوطنية العامة للتنمية المستدامة، تشجيع المبادرات الوطنية التي تسعى لابتكار البدائل التنموية والحلول الفاعلة في تحسين نوعية الحياة للمجتمع، تقديم مقترحات تطوير التشريعات التي تتواءم مع المعايير، تقديم المقترحات لقطاعات الدولة المختلفة في تأصيل المنهج التنموي، التواصل والتنسيق مع الاعلام المرئي والمقروء والمسموع والالكتروني لتنظيم برامج وحملات التوعية العامة والتصدي لأخطار هدر الموارد الطبيعية والتي تؤثر على جميع ركائز التنمية المستدامة، وتمكين وتقوية اواصر العلاقات بين اعضاء الجمعية من خلال اقامة الانشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والتنموية.



وفيما يلي أسماء الأعضاء المؤسسون:



٭ د.فاطمة حجي خضر محمد عبدلي.



٭ د.خديجة ظاهر عبدالله السهيل المطيري.



٭ عبدالله ضعيان امحيبس العنزي.



٭ رهف عبدالله ضعيان العنزي.



٭ عائشة علي محمد العجمي.



٭ عبدالرحمن هلال ساجر علي.



٭ د.أمثال هادي هايف الحويلة.



٭ د.سناء عبدالرزاق موسى العبدالرزاق.



٭ عبدالله جاسم إبراهيم العبدالسلام.



٭ محمد صفر عبدالله عباس.



٭ زهرة جمعية عبدالرضا يادي كار.



٭ خلود برغش حمود السعدون.



٭ شيخة محمد حسن الفجام.



٭ بشار سليم سعيد الهنيدي.



٭ د.مشاري سعد محمد المطيري.



٭ هيفاء محمد علي المهنا.



٭ د.أحمد محمد عبدالله شمس الدين الكندري.



٭ نبيل جاسم محمد المنصور.



٭ عبداللطيف عيسى عبدالله بن نخي.



٭ عبدالعزيز إبراهيم عبدالله التركي.



٭ مريم عدنان عثمان السعيد.



٭ د.منى أحمد قاسم حسين.



٭ مراحب فليح حمود الصويلح.



٭ د.انتصار منصور يوسف المضاحكة.



٭ عذوب موسى خاد الزويد.



٭ وليد علي فهد الحمدان.



٭ د.بهاء الدين ميرزا علي موسى السليمي.



٭ سارة فرحان فريح الرشيدي.



٭ د.شاكر حمزة حسين الهزيم.



٭ جميل ميرزا حسين عبدالله.



٭ د.أنوار أحمد أكبر رضا.



٭ د.العنود طامي ناصر طميان مخلف.



٭ د.عبدالأمير عبدالرضا عبدالكريم فرج.



٭ منى حمزة حسين الهزيم.



٭ د.ناصر حسين آغا محمد عباس.



٭ د.فاطمة أسعد محمد خريبط.



٭ أماني حسن إسماعيل باقر.



٭ منال مبارك سعود الدليمي.



٭ د.وائل حميد خضير يتيم.



٭ د.محمد ربيع صلبوخ العنزي.



٭ نورة كامل بادي الفضلي.



٭ عادل حسن سلاب محمد.



٭ أحمد عدنان أحمد المقهوي.



٭ فاطمة فيصل تركي المتروك.



٭ مديحة عبدالله أحمد بوفتين.



٭ د.عادل حسن غلوم حسين دشتي.



٭ إيمان نبيل جاسم منصور.



٭ وجدان نبيل جاسم منصور.



٭ فجر فيصل تركي المتروك.



٭ راشد حجي محمد حجي.



٭ عبدالله محمد عبدالله الأستاذ.



٭ أحمد عباس عبدالحسين سيد عباس.



٭ د.محمد جاسم محمد سلمان.



٭ د.بسام منصور ناصر الجزاف.



٭ إلهام صالح صبر الشمري.



٭ د.محمد عبدالله سيف أشكناني.



٭ د.صفاء عبدالخالق نعمة الله زمان.



٭ د.حسين أسد محمد علي.



٭ د.أحمد خضر سالم الشطي.



٭ د.خلود سعود فارس الجويان.



٭ هناء عبدالخالق نعمة الله زمان.



٭ د.نادر أبو القاسم يعقوب معرفي.



٭ د.سلوى فرحان بستان العنزي.



٭ د.شهاب أحمد شهاب العثمان.



٭ ناهد ظاهر عبدالله السهيل المطيري.



٭ سعود عبدالله عبدالله الدبوس.



٭ د.فضيلة عايش حسين السلامين.



٭ خديجة عبدالرضا خليل مشاري.



٭ أسماء فهد فهد الناصر العتيق.



٭ قصي إبراهيم محمد الشطي.



٭ د.جاسم محمد عبدالرسول العوضي.



٭ سارة عادل حسن محمد.



٭ د.بدور عادل حسن محمد.



٭ طارق محمد يوسف القلاف



٭ د.حمد علي عباس الحساوي.



٭ خديجة تركي عمران المتروك.



٭ د.حسن عطية جبر المهيري الشمري.



٭ أحمد عبدالوهاب أحمد الصالح.



٭ جاسم محمد حسين قبازرد.



٭ أنوار عدنان منصور المضاحكة.



٭ لطيفة سالم محمد الصباح.



٭ د.فاطمة سالم شارع الثلاب.



٭ د.هاني عبدالكريم سيد حسن الزلزلة.



٭ يوسف خالد خليل الراشد.



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.