عبدالعزيز الفضلي



أدى طلاب الصف الثاني عشر بالتعليم الديني امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 في مادة القرآن الكريم والتجويد «الشفوي». وقال مدير معهد عبدالرحمن السميط الديني ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة سلطان الزعبي: بدأت امتحانات الفترة الدراسية الأولى في مادة القرآن آلكريم والتجويد الشفوي لطلاب الصف الثاني عشر الصباحي والمسائي وسار الامتحان بالشكل المنظم والمطلوب ووفق ماهو معد له مسبقا.



وأشار الزعبي الى أن عدد الطلاب في معهد عبدالرحمن السميط 131 طالبا صباحي و102 طالب مسائي حيث تم توزيع الطلاب على 16 لجنة تحت إشراف التواجيه الفنية ورؤساء الأقسام ومعلمي التعليم الديني، مطالبا الطلبة بالجد والاجتهاد في المذاكرة والاعتماد على ما تمت دراسته خلال الحصص الدراسية والكتاب المدرسي والتدريب على الاختبارات التي تم وضعها في منصات وقنوات وزارة التربية المعتمدة من قبل التواجيه الفنية.