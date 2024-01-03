القاهرة ـ هالة عمران



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه تم التكليف من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بقرار رئيس الوزراء الذي أعلن ان قطاع النقل البحري هو المسؤول عن سياحة اليخوت في مصر، وعلى الفور تمت دراسة اعداد اليخوت في العالم والاعداد التي توجد في البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس.



وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر وزارة النقل أن المشكلة الرئيسية في سياحة اليخوت كانت تأخير الإجراءات وتم العمل على حل المشكلة، حيث تم استحداث منصة إلكترونية واحدة في قطاع النقل البحري وتم الإعلان عنها، ومن خلال المنصة يستطيع السائح أن يزور جميع الموانئ المصرية أو عددا منها أو جزرا أو المقاصد السياحية من خلال الدخول على المنصة ويسجل مكان الزيارة ويقدم جدولا في أول مكان يزوره ويختار الأماكن التي سوف يزورها ومكان المغادرة وبعدما يقدم الجدول في خلال نصف ساعة تأتي الموافقة ويتم تحديد الرسوم ويدفع أونلاين.



وتابع وزير النقل: عند تواجد السائح في مصر ورغبته في تغيير الجدول أو مد التوقيت يدخل على المنصة يكتب ما يريده ويتم التصديق في خلال نصف ساعة، وبيان تفتيش السائح مرة واحدة في ميناء الوصول فقط وخلال المغادرة.



وفي السياق، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم إعداد خطة لتطوير منظومة التاكسي النهري، خلال فترة قريبة، وذلك بعد توجيهات صدرت من القيادة السياسية.



وأشار وزير النقل إلى أن مارينا الجلالة لا تحتاج إلى رفع كفاءة لأنها مدينة جديدة تم إنشاؤها على أحدث نظام في العالم من حيث العمق والمساحات والخدمات وتحتاج فقط لصيانة، وهي أفضل المراين في البحر الأحمر.



وأضاف الوزير أنه إذا احتاج المشغل إلى أن يضيف بعض الخدمات أو المباني فلا مانع من ذلك، مبينا أن المارينا بها فندقان ومدينة ألعاب ومجموعة من المحلات والمطاعم والبنوك ومنتج سياحي، موجها الدعوة إلى جميع المستثمرين المهتمين في سياحة اليخوت بالمشاركة والعمل في مارينا الجلالة.



وأكد الفريق كامل الوزير أن العائدات من قطاعات النقل بشكل عام ليست فقط المقابل المادي، ولكن لدعم الصناعة والزراعة وتشغيل الأيدي العاملة، وأن العائد غير المباشر أكبر من العائد المباشر.



وأضاف وزير النقل أن دخول مصر مجموعة البريكس يشمل قطاعات النقل ومنها سياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه جار تدعيم اتاحة الخدمات اللوجستيك مثل تمويل اليخوت، لافتا إلى أنه تتم دراسة الأسعار التنافسية في أسعار التصاريح في الدول المجاورة لتقديم خدمة أكبر، وأنه جار الاستفادة من الأنشطة السياحية في مصر للترويج لسياحة اليخوت.



ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وفي ضوء ما نفذته وزارة النقل من إجراءات لتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية وكذلك ما تم من انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وإصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق تلك النافذة الرقمية في 30 دقيقة فقط بدلا من استغراقه من 15 - 30 يوما سابقا.



بالاضافة إلى ما تم من تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام/ مارينا خاصة)، وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول بالاضافة الى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر.