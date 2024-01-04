

يحيى حميدان



تبحث إدارة منتخبنا الوطني لكرة الصالات، عن توفير 4 مباريات دولية ودية خلال فترة التوقف المقررة في شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار استعدادات «الأزرق» لنهائيات كأس آسيا في تايلند من 17 إلى 28 أبريل المقبل.



وقد حل «الأزرق» في المجموعة الرابعة «القوية» بالكأس القارية إلى جانب منتخبات إيران والبحرين وأفغانستان، علما أن هذه البطولة ستكون مؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.



وطلب الجهاز الفني لـ «أزرق الصالات» بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة توفير 4 مواجهات مع منتخبين أحدهما أوروبي والآخر آسيوي في فبراير المقبل، على أن تقام جميع المباريات في الكويت.



من جهة أخرى، تقرر تأجيل دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للصالات‭ ‬المغلقة‭ ‬والفنون‭ ‬القتالية‭ ‬بنسختها‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تايلند أيضا حتى نوفمبر المقبل بعدما كان مقررا لها أن تقام في فبراير.



وفي شأن آخر، دخل منتخب السعودية لكرة الصالات تحت 20 عاما معسكرا تدريبيا في الكويت يمتد من 28 ديسمبر الماضي حتى 11 الجاري، وسيلعب خلاله عدة مباريات مع أندية كاظمة والكويت واليرموك للفئة العمرية نفسها.