وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نص على ما يلي:



أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة، فالمادة 7 ذكرت أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ونصت المادة 8 على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».



وكذلك نصت المادة 41 على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».



لذلك، فإن من الطبيعي أن يطبق هذا المبدأ ومبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا اعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك.



ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، وكان من أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، ولضمان استقرار العمل في دولة المؤسسات لابد من تسكين المناصب القيادية الشاغرة كافة وأيضا إيجاد فرص عمل لأبناء الوطن من حملة كل المستويات التعليمية كل في عمل يتناسب مع مؤهلاته.



ولأهمية شغل هذه الوظائف ومع تزايد الطلبات المنتظرة للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد المناصب القيادية الشاغرة والتي لم يتم تسكينها بقرار رسمي في جميع جهات الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر مدة كل منصب، والأسباب والمبررات التي منعت من تسكينها حتى الآن، وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟



2 ـ كم عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منتظري دورهم في التعيين في الوظائف المختلفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم عدد الوظائف الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية الآن؟



3 ـ كم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بالتعيين أو التجديد لكل قيادي في الوظائف القيادية في الجهات الحكومية كافة من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المراسيم، ونتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية والمنصب القيادي لكل منهم، مرفقا بها صورة ضوئية من المستندات المؤيدة لذلك.



4 ـ هل توجد لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار لشغل الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعددها وعدد الاجتماعات التي عقدتها منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في شأن الترشيحات لشغل هذه الوظائف القيادية.



5 ـ هل عين أشخاص في المناصب القيادية من خارج الجهة سواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم، ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم، ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الجهة.



6 ـ هل أعلن عن شغل الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعاميم والإعلانات من 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال، إذا كانت الإجابة النفي فيرجى توضيح سبب عدم الإعلان عنها.



7 ـ هل توجد أي استثناءات في التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع قرارات الاستثناءات مع ذكر السبب.



8 ـ ما القواعد والأسس الحاكمة والآلية المتبعة لمجلس الوزراء في اختيار شاغلي الوظائف القيادية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي تنظم ضوابط الترشيح في الوظائف القيادية.



9 ـ كشف بأسماء جميع القياديين في كل الوزارات أو الجهات التابعة لكم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو التقاعد أو من أحيل إلى التقاعد من العمل منذ 1/8/2022، وأسباب الاستقالة لكل منهم.



10 ـ تزويدي بملاحظات أو تحفظات ديوان الخدمة المدنية لكل القياديين الذين صدرت مراسيم بتعيينهم منذ 1/8/2022 في الوظائف القيادية التابعة لكم أو إن وجدت أي ملاحظات أو تحفظات في خصوصهم في أي جهة ذات صلة بالترشيح للوظائف القيادية، وتوضيح أسبابكم ومبرراتكم لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات واستمراركم باتخاذ قرار التعيين.



11 ـ هل سجلت الجهات الرقابية في الدولة أي ملاحظات أو مخالفات بشأن عدم شغل هذه الوظائف لوقت طويل وأثرها على مستوى الأداء والإنتاجية وأثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما ردكم عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقارير الجهات الرقابية بشأن التوظيف وشغل المناصب الإشرافية والقيادية في الدولة، والردود على تلك الملاحظات.



12 ـ هل توجد خطط لشغل جميع الوظائف لسد حاجة سوق العمل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها ـ إن وجدت ـ وما الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لسد الشواغر، وهل هناك برنامج أو جدول زمني لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي به.



13 ـ ما إجراءات مجلس الوزراء للتعامل مع قرارات بعض الجهات الحكومية بشأن «وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد» الصادر في 5 ديسمبر 2023، موضحا كل إجراءاتكم لتفادي أي تعطيل قد يصيب الوزارات وجهات الدولة؟



14 ـ هل وضعتم خطة لمعالجة الترقيات المستحقة لموظفي الدولة على مستوياتهم الوظيفية كافة؟ مع توضيح إجراءاتكم في هذا الشأن، وهل وضعتم خطة لمعالجة تراكم المتقدمين للحصول على وظيفة في ديوان الخدمة المدنية؟