تدشين خدمة العلاج الشامل لأسنان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون 15 عاماً في مركز جابر الأحمد لطب الأسنان



في إطار الرسائل الدورية لمركز التواصل الصحي، أعلن مدير المركز المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند في رسالة بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، عن بدء تسليم المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان من الجهة المنفذة للمشروع، وذلك على مراحل مختلفة وفق جدول زمني معد لذلك. وسلط السند خلال الرسالة الثالثة للمركز الضوء على مكونات المشروع الجديد الذي يتكون من 9 مبان، حيث يضم المشروع مبنى الأمومة والطفولة، ويحتوي على 637 سريرا، و21 غرفة عمليات، و16 مرفقا وقسما فنيا، ومبنى الجراحة العامة والتخصصية، ومبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، والمبنى المخصص لمواقف السيارات لمراجعي مبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، ويسع لـ 580 سيارة، وكذلك مبنى إدارة المنطقة الصحية وأدوار مواقف للسيارات تابعة له، وتسع لنحو 1983 سيارة، ومبنى معد للتخزين الاستراتيجي للأدوية، بمساحة نحو 12 ألف متر مربع، ومبنى الشؤون الهندسية ومولدات الطاقة، ومبنى الغازات الطبية، ومبنى آخر منفصل متعدد الأدوار لمواقف السيارات، ويسع لنحو 1083 سيارة.



وبين أن المشروع يضم أيضا نحو 200 موقف سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف المخصصة للسيارات.



ولفت إلى تسجيل برنامج زراعة الكلى رقما قياسيا لأول مرة في البلاد بإتمام إجراء 140 حالة زراعة خلال عام 2023، مشيرا إلى تدشين خدمة العلاج الشامل لأسنان الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة دون 15 سنة في مركز جابر الأحمد التخصصي لطب الأسنان.