دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتفعيل بعض الخطوات لتخفيض معدلات أحمال الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل تفاديا لأي نقص ممكن ان يحصل خلال مواسم الصيف المقبلة.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن من هذه الخطوات تركيب عدادات ذكية في جميع مرافق وزارتي التربية والأوقاف، حيث بدأت الوزارة ممثلة في قطاع خدمات العملاء في عمل مسح ميداني لمرافق الوزارتين وذلك بهدف التحكم بتخفيض الأحمال في مدارس التربية ومساجد الأوقاف خلال أوقات الذروة، لافتة إلى ان نجاح الوزارة في تركيب عداداتها الذكية في المرافق المشار إليها قبل موسم الصيف من شأنه ان يسهم بشكل كبير في تخفيض معدلات استهلاك التيار.



وأضافت إن «الوزارة ستستأنف أيضا تركيب عداداتها الذكية في المصانع لتغطية جميع المصانع في البلاد»، مشيرة إلى قيام قطاع خدمات العملاء بتركيب أكثر من 1000 عداد ذكي في عدد من المصانع.



وأوضحت المصادر ان الوزارة سبق أن طالبت بأن يتم تحديد أوقات عمل المصانع بعيدا عن ساعات الذروة التي تبدأ من الحادية عشرة ظهرا حتى الخامسة مساء، بهدف خفض الأحمال خلال هذه الفترة، مشيرة إلى وجود عدة تصورات لدى قطاعات الوزارة المختلفة من شأنها أن تسهم في حال تطبيقها في خفض الأحمال الكهربائية خلال مواسم الصيف المقبلة.













