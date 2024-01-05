

عصمة الأنبياء



هل الأنبياء معصومون؟



٭ الأنبياء عصمهم الله من الوقوع في الشرك والكفر وكبائر الذنوب وعصمهم من تعمد الذنب، وعصمهم فيما يبلغون فيه عن الله تعالى، ولا يصدر منهم كذب ولا خيانة ولا ما يخل بالمروءة والعفة، وأما الصغائر فتصدر منهم من غير تعمد ولا يوافقون عليها، ويلهمون التوبة والاستغفار، وهذه المسألة من مباحث العقيدة عند الإيمان بالرسل.. والله أعلم.



الحلف كذباً



حلفت بالله كاذبة، فماذا علي، مع ندمي الشديد؟



٭ عليك التوبة والاستغفار، والندم توبة، كما قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثري من العمل الصالح، لاسيما الصدقة فإنها تطفئ غضب الرب سبحانه، وإذا كان حلفك هذا ترتب عليه ظلم أحد أو أخذ مال أحد فيجب عليك رده أو استباحته.. والله أعلم.



الحلف بغير الله



حلفت برأس ولدي على ألا أكلم فلانة، ولما دخل شهر رمضان اتصلت بها وكلمتها.. فماذا علي؟



٭ لا يجوز لك أن تحلفي بغير الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»، والحلف بغير الله شرك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك».. فاستغفري الله وتوبي إليه.



ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله، فلا يترتب على حلفك هذا كفارة.. والله أعلم.



تهنئة أهل الجاهلية



هل يجوز تهنئة المتزوج بقول «بالرفاه والبنين»؟



٭ لا تجوز التهنئة بها، لأنها من تهنئة أهل الجاهلية لتفضيلهم البنين على البنات أو كرههم للبنات، والسنة الدعاء للمتزوج بالبركة «بارك الله لك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية»، ونحو ذلك.. والله أعلم.



زكاة الذهب



عندي ذهب ألبسه وحال عليه الحول وليس عندي ما أزكي به من الدنانير، فهل يجوز لي أن أؤخر الزكاة؟



٭ لا يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت لأنك ستخرجينها في نفس الذهب إذا لم يكن عندك النقد وأما الذهب الذي يلبس أو أعد للبس فليس فيه الزكاة في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، والحديث في وجوبه لا يسلم من مقال.. والله أعلم.



الشرب أثناء الخطبة



هل يجوز أن أشرب الماء أثناء الخطبة؟



٭ من كان حاضرا الخطبة ويستمع لها فلا يشرب الماء أثناءها إلا إذا اشتد عطشه.. والله أعلم.





