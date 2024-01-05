هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بندر النصافي رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور الأمر الأميري بتكليفه رئيسا لمجلس الوزراء.



وقال النصافي، في تصريح صحافي ان اختيار الشيخ د.محمد الصباح جاء متوافقا مع الرغبة الشعبية التي كانت دوما محل اهتمام من القيادة السياسية التي لها منا السمع والطاعة فيما تراه لمصلحة الوطن والمواطنين.



وأضاف النصافي ان جميع منتسبي نقابة العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتطلعون الى مرحلة جديدة من العمل والتقدم والازدهار التي يأملون الانتقال اليها خلال المرحلة القادمة والتي ستتجسد باختيار الشيخ د.محمد الصباح لأعضاء حكومته من الرجال الاكفاء الذين سيكونون بعد توفيق الله عز وجل قادرين على دفع عجلة التنمية والبناء.