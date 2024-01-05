أسامة أبوالسعود



أعرب عدد من الوزراء السابقين عن تهنئتهم للشيخ د.محمد الصباح بمناسبة ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور مرسوم تعيينه رئيسا للوزراء.



وأكد الوزراء السابقون في تصريحات لـ «الأنباء» انهم متفائلون بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجازات على مختلف الأصعدة، داعين في الوقت ذاته مجلس الأمة إلى مد يد التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.



في البداية، قالت وزيرة التخطيط والتنمية السابقة مريم العقيل: أبارك للشيخ د.محمد الصباح نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، سائلة الله عز وحل أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة.



وأضافت: «لقد زاملته في عضوية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أثناء تولي حقيبة وزارة الدولة للشؤون الاقتصاد وكذلك حقيبة وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية خلال العامين الماليين 2019/2018 و2020/2019 وكانت له إسهاماته النيرة في ملفات المجلس بتلك المرحلة.



وأعربت العقيل عن ثقتها بأن مصلحة الوطن والمواطنين ستكون أهم أولوياته، مستهديا بالنطق السامي لصاحب السمو الأمير في جلسة القسم يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.



من جانبه، بارك وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.أحمد المليفي للشيخ د.محمد الصباح اختياره رئيسا للوزراء بصدور الأمر الأميري من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد.



وتابع المليفي: «لا شك ان المرحلة المقبلة مرحلة مهمة جدا، حيث انها استكمال للعهد الجديد، وأمامنا قضايا عديدة أعتقد ان الشيخ د.محمد الصباح على دراية ومتابعة كاملة بها، ولا شك ان خبرته الكبيرة السابقة في وزارة الخارجية ستساهم بمواجهة تلك القضايا ومعالجتها بالشكل المطلوب».



وأكد ان لدى الشيخ د.محمد الصباح رؤى ومواقف واضحة وتسبقه سمعته الطيبة التي ستساهم كذلك في دعمه في مهام منصبه الجديد.



وختم المليفي بالقول: «نسأل الله له التوفيق والسداد وان يوفقه في اختيار البطانة الصالحة التي تعينه على اتخاذ القرار الراشد والاتجاه الصائب».



السياسة الخارجية



من جانبه، أعرب وزير العدل ووزير الأوقاف السابق د.يعقوب الصانع عن تهانيه للشيخ د.محمد الصباح بنيل الثقة السامية بصدور مرسوم تعيينه رئيسا للوزراء.



وتابع د.الصانع: «أبارك للشيخ د.محمد الصباح وبالوقت نفسه فإنها مسؤولية كبيرة لأن الشعب يتوسم من الشيخ د.محمد الصباح الكثير خاصة ان له شعبية، ووالده الراحل كانت له شعبيه كبيرة، وهو خريج جامعة هارفارد، ولهذا فإن سقف الناس عال في التوقعات والآمال».



وشدد الصانع على ان هناك تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي ويجب أن تكون الكويت في الطليعة وأن تكون تلك القضايا محل اهتمام، مؤكدا أن د.محمد الصباح الذي كان وزيرا للخارجية يعلم علم اليقين أهمية السياسة الخارجية للكويت والتي تهب دائما لإقرار السلام والأمن في المنطقة.



طموحات الشعب



من ناحيته، أعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق محمد الجبري عن خالص التهاني للشيخ د.محمد الصباح بمناسبة ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال الجبري: نحن على ثقة بأنه الشيخ د.محمد الصباح قادر على قيادة المرحلة المقبلة بتوجيهات صاحب السمو الأمير وان تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.



وأضاف قائلا: «الشيخ د.محمد الصباح يتمتع بخبرة سياسية وديبلوماسية كبيرة يستطيع ترجمتها في قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق طموح الشعب الكويتي الأبي، ونحن متفائلون بأنها ستكون مرحلة إنجازات على مختلف الأصعدة ان شاء الله».



استعادة عجلة التنمية



من جهته، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة السابق المستشار جمال الجلاوي: «نبارك للشيخ د.محمد الصباح الثقة السامية، فالشيخ د.محمد الصباح ليس بغريب على المناصب الوزارية، حيث شغل منصب وزير الخارجية على مدى فترة طويلة وهو أيضا أكاديمي مخضرم وخريج أعرق الجامعات الدولية وهي جامعة هارفارد، ومحاضر من الدرجة الأولى وتربطه علاقات طيبة في الداخل والخارج.



وأضاف المستشار الجلاوي قائلا: هو من الأشخاص المتمكنين أكاديميا واجتماعيا، وهو رجل ذو رؤية، ونتمنى أن يوفقه الله بوضع خطة لانتشال الكويت من دوامتها التي تدور فيها وتسترد عجلة التنمية والازدهار بالتعاون مع مجلس الأمة والداعمين له في الداخل والخارج.



وختم الجلاوي قائلا: «أسأل الله له التوفيق والنجاح والسداد، كما أتمنى ان يستمر ويتواصل التعاون بين مجلس الأمة والحكومة الجديدة بقيادة الشيخ د.محمد الصباح، وفي الختام نشكر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على هذا الاختيار الطيب الذي لاقى استحسان الجميع».