يغادرنا صباح غد «الاثنين» إلى العاصمة العراقية بغداد فريق مسرحية «صمت» للمخرج سليمان البسام، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان المسرح العربي الرابع عشر الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وكان البسام بعمله «صمت» قد اقتنص حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان «أيام قرطاج المسرحية 24» ديسمبر الماضي، حيث فاز بجائزة «أفضل نص»، كما فازت الفنانة حلا عمران بجائزة «أفضل ممثلة»، وتوج العمل بجائزة «التانيت الذهبي» الجائزة الكبرى لـ «أفضل عمل متكامل».



ويقول المخرج البسام: «صمت» حلقة في مشروع بحثي يتناول التوليفات العربية العربية لبناء لغة فنية مسرحية معاصرة متجددة، كما يمثل استعارة لشخصية المفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل مطلق للتعبير.



وعن اختياره انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 كخلفية للعمل، أوضح: نحن نتناول التداعيات الكارثية لأضخم انفجار غير نووي في التاريخ وكل نواتج تهميش الإنسان والمجتمع والبيئة، ويضيف: بمواجهة العنف المتصاعد والتضليل الإعلامي غير المسبوق، نسأل أنفسنا عن الأشكال المحتملة للمقاومة الفنية، وما تعريف فعل المقاومة الفنية اليوم؟ وإن تخلينا عن أدواتنا التقليدية المعهودة (الحدث، السرد، الشخصيات) وتخلينا تحديدا عن الفعل المبني على الصمت المطلق كأداة للمقاومة، ماذا سنكتشف؟.



وسيتم تقديم «صمت» باللغة العربية مع ترجمة فورية للإنجليزية أو الفرنسية، ومدة العرض ساعة واحدة، وهو من إنتاج فرقة «مسرح سبب»، والعمل من تأليف وإخراج سليمان البسام، وأداء حلا عمران، والموسيقى الحية للثنائي التنين (Two or The Dragon) علي حوت وعبد قبيسي، ويضم فريق المسرحية أيضا السينوغراف الفرنسي إيريك سواييه، ومهندسة الصوت الفرنسية ماتيلد داهوسي، ومدير الإضاءة سعد سمير، ووفاء الفراحين في الترجمة الفورية وإدارة الفرقة، واستشارة الأزياء: نسج، أميرة بهبهاني، وتنسيق الإنتاج محمد جواد، ومدير الإنتاج أسامة الجامعي، وتقني الإضاءة والخشبة شاميندا كيرالجي والمدير الإداري سيف العريف.