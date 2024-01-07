

هادي العنزي



ينتظر الجهاز الإداري للفحيحيل نتائج الفحص النهائية لمهاجم الفريق الأول التونسي عبدالرحمن الحنشي، لتقرير مستقبله مع الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وتبدو المؤشرات الأولية بإصابة الحنشي بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع «الأشاوس»، ما يدفع بالفريق للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية.



من جانبه، أكد مدير الفحيحيل نجم العنزي أن الفوز على الجهراء 2-0 ضمن الجولة الـ 13 حمل أهمية كبيرة للفريق. وقال لـ «الأنباء»: «الفوز بنقاط المباراة الثلاث كان هدفنا الأول، وذلك للابتعاد عن مراكز الهبوط، والمنافسة على أحد المراكز المتقدمة، وقد أظهر اللاعبون قدرا عاليا من المسؤولية، وإصرارا كبيرا طوال مراحلها المختلفة، توجوه بهدفين ضمنا معها نقاط المباراة».



وأشار إلى أن الفريق سيواصل العمل بعد انتهاء الجولة الـ 14 للحافظ على حالة الانسجام الجيدة التي يعيشها الفريق كوحدة واحدة، مضيفا: «نأمل تحقيق أفضل النتائج، والمنافسة على المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات».