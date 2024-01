أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري والوحيد لمرسيدس - بنز في الكويت مؤخرا عن وصول سيارة مرسيدس-بنز الفئة E الجديدة إلى الكويت.



وعلى مدى أكثر من 75 عاما، وضعت الفئة E معايير سيارات الصالون الفاخرة متوسطة الحجم. تجمع الفئة E الجديدة بين التقليد والحداثة: فمن ناحية، تواصل سلسلة الطرازات تاريخ الطراز الطويل للفئة E الكلاسيكية، ومن ناحية أخرى، فإن مظهرها الجديد يبني جسرا إلى رواد الموضة الطليعيين. سيتم عرض الفئة E الجديدة في صالة عرض مرسيدس-بنز الرئيسية في الري ومتجر مرسيدس-بنز في الأفنيوز للضيوف، وستكون متاحة لاختبار القيادة الفوري.



التصميم الخارجي



تتميز الفئة E الجديدة بالأبعاد الكلاسيكية لسيارات الصالون المكونة من ثلاثة أجزاء: البروز الأمامي القصير وغطاء المحرك الطويل يتبعهما زجاج أمامي في مؤخرة هذا الجزء. فيما يتكامل تصميم «الكابينة المعكوسة» مع المنطقة الخلفية التي تتناسب بالشكل المثالي.



ويربط سطح يشبه اللوحة السوداء شبكة المبرد بالمصابيح الأمامية، هذا الإدخال يذكرنا باللون الأسود شديد اللمعان بسيارات Mercedes-EQ النموذجية، وتتميز شبكة المبرد ثلاثية الأبعاد بتصميم عصري أو كلاسيكي، اعتمادا على خط التجهيزات، وتتوفر شبكة المبرد المصنوعة من الكروم والمزودة بإضاءة خلفية من الألياف الضوئية بشكل اختياري لجميع الخطوط (Avantgarde وExclusive وAMG Line).



وتتميز الفئة E الجديدة بمصابيح أمامية LED عالية الأداء بشكل قياسي، كإضافة اختيارية، ويتوافر الضوء الرقمي DIGITAL LIGHT مع أو دون وظيفة العرض، وتوفر جميع أنواع المصابيح الأمامية تصميما مميزا ليلا ونهارا.



وتظهر الجهة الجانبية النسب المتناغمة وتصميم «الكابينة العكسية» المميز، ويؤكد الخطان المنفصلان على الجانب على الطابع الرياضي للسيارة.



أما أبرز الميزات في الجزء الخلفي تشمل مصابيح LED ذات قسمين مع محيط جديد وتصميم خاص بشكل النجمة الفريد الذي يبرز تصميم المصابيح الخلفية ليلا ونهارا بشكل واضح.



شاشة MBUX Superscreen الفائقة



توفر لوحة القيادة تجربة رقمية للركاب، إذا تم تجهيز السيارة من الفئة E بالشاشة الاختيارية للراكب الأمامي، فإن السطح الزجاجي الكبير لشاشة MBUX Superscreen الفائقة يمتد إلى الشاشة المركزية. ومن الناحية البصرية، يتم فصل شاشة السائق عالية الدقة الموجودة في مجال رؤية السائق. تتميز الطرازات التي لا تحتوي على شاشة عرض للراكب الأمامي بعنصر كبير يمتد إلى المركز. تبدو الشاشة المركزية، المنفصلة بصريا، وكأنها تطفو فوق السطح المقعر لهذا العنصر الجمالي.



ويتم إضاءة الجزء الأمامي من لوحة العدادات بواسطة شريط الإضاءة Active Ambient Lighting، ويمتد هذا الشريط على شكل قوس عريض من الزجاج الأمامي، مرورا بالأعمدة الأمامية وصولا إلى الأبواب، وهذا يخلق شعورا غامرا بالرحابة، وتتطابق مجموعة التحكم العائمة في الجزء العلوي من ألواح الأبواب مع مظهر الأسطح الزجاجية للشاشات.



وتم تصميم الكونسول الوسطي كوحدة متجانسة تندمج في خط مستقيم مع الجزء السفلي من لوحة القيادة، وفي المقدمة، تم دمج حجرة تخزين مع غطاء وحاملات أكواب في عنصر الزخرفة ثلاثي الأبعاد. ويضم الجزء الخلفي من الكونسول الوسطي مسند ذراع مبطنا ناعما.



وتندمج اللوحة المركزية للباب بسلاسة في مسند الذراع من خلال زاوية امتداد مجوفة. تم تصميم القسم الأمامي هنا كعنصر معدني عالي التقنية، ويعمل كمقبض للإمساك والإغلاق، ويتضمن مفاتيح النوافذ الكهربائية، ومن المزايا الأخرى مجموعة التحكم العائمة التي تشتمل على أداة فتح الباب وأدوات التحكم في وظائف المقعد.



وتتدفق ملامح سطح المقعد ومسند الظهر بشكل أنيق من الداخل إلى الخارج، وتبدو وكأنها تطفو فوق قاعدة المقعد بفضل تصميم الطبقتين. تتبع الخطوط العمودية المسننة المحيط الخارجي وتتسع نحو الأعلى.



وعندما يتعلق الأمر بالرحابة، فإن الفئة E هي واحدة من السيارات المفضلة بين منافساتها. يتمتع السائق بمساحة رأسية أكبر بمقدار خمسة ملليمترات مقارنة بالطراز السابق. ويستفيد الركاب في الخلف بشكل خاص من قاعدة العجلات الأطول بسنتيمتر، حيث تمت زيادة المساحة أمام الركب والمساحة القصوى للأرجل بمقدار 10 و17 ملم على التوالي. كما أصبحت الزيادة في المساحة العرضية في الخلف أكبر إذ أصبحت تبلغ الآن 1519 ملم. وهذه زيادة بمقدار 25 ملم، وهي تقريبا بنفس مستوى الفئة S، أما سعة الأمتعة فتصل إلى 540 ليترا.



تجربة ترفيهية مدهشة وغامرة



يمكن الاستمتاع بالتجربة مع الموسيقى والألعاب ومحتوى البث بكل الحواس تقريبا في الفئة E. بفضل الابتكارات الرقمية في المقصورة الداخلية، أصبحت الفئة E الآن أكثر ذكاء، وتوفر بعدا جديدا من التخصيص والتفاعل. وفي الوقت نفسه، تعتمد منظومة الإلكترونيات على البرامج بشكل أكبر وبشكل أقل على الأجهزة.



وظائف الحوسبة المخصصة لمجالات منفصلة أصبحت الآن تتم من خلال معالج واحد، وبالتالي، تشترك الشاشات ونظام المعلومات والترفيه MBUX في كمبيوتر مركزي جديد وقوي جدا، ويعمل هذا النوع من الشبكات على تحسين كيفية وسرعة تدفقات البيانات.



وستتوافر باقة (MBUX Entertainment Plus) للفئة E الجديدة، وهي تتضمن خدمات Mercedes me Connect وحزمة بيانات من مزود خارجي.



جودة الصوت تتجسد أمامك



بفضل إضاءة Active Ambient Lighting المحيطية النشطة الجديدة مع خاصية Sound Visualisation، يمكن لركاب الفئة E الجديدة تجربة الموسيقى بثلاث حواس: يمكن سماع المقطوعات الموسيقية وأصوات مقاطع الفيديو أو التطبيقات (باستخدام تقنية Dolby Atmos إذا رغبت في ذلك)، أو الشعور بها (عن طريق محولات صدى الصوت في نظام الصوت المحيطي Burmester 4D الاختياري) والآن أصبح بالإمكان «مشاهدتها» أيضا، حيث يتم التصور على شريط الإضاءة الخاص بإضاءة Active Ambient Lighting المحيطية النشطة (اختياري إضافي). ولأول مرة، ينطبق هذا في جميع أنحاء الفئة E.



وعلى شاشته الاختيارية، يستطيع الراكب الأمامي مشاهدة المحتوى المتحرك مثل التلفزيون أو بث الفيديو.



راحة يومية إضافية



تعمل مرسيدس - بنز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين السيارة من معرفة أنظمة الراحة التي يستخدمها ركاب السيارة بشكل متكرر، وعند وجود نفس الظروف، فإن الهدف هو أن يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة هذه الأنظمة، حيث تستخدم مرسيدس-بنز مصطلح «النمط» لهذا الابتكار، والذي تم بالفعل تطويره بشكل جيد.



وعند إطلاق الفئة E الجديدة، سيتمكن العملاء من استخدام القوالب للإجراءات الروتينية القياسية. لديهم أيضا خيار إنشاء إجراءات روتينية بأنفسهم، ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم ربط الظروف والوظائف مع بعضها البعض.



تعزيز الرفاهية والعافية



الأصوات المهدئة، والتدليك المنشط، والضوء المنشط، تقدم مرسيدس - بنز برنامجا صحيا شاملا مع ENERGIZING COMFORT التي يمكن تهيئتها بشكل مختلف، بالإضافة إلى التوصيات الفردية من ENERGIZING COACH. يمثل الجيل الجديد من الفئة E الظهور الأول لابتكارين جديدين: يمكن لبرنامج Anti-Travel Sickness للحد من الإرهاق والغثيان الموجود في حزمة ENERGIZING COMFORT أن يساعد في تخفيف أعراض الركاب، وسيتم إضافة وظيفة استجابة حيوية لحزمة ENERGIZING COACH خلال مرحلة منتصف عمر الجيل الجديد من السيارة، حيث يمكن لهذه الوظيفة أن تقلل من الشعور بالتوتر من خلال تمارين التنفس.



وبفضل نظام التحكم التلقائي بالمناخ THERMOTRONIC (خاصية اختيارية)، يعمل نظام Digital Vent Control للتحكم الرقمي في فتحات التهوية على تعزيز تجربة الراحة، يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي بضبط فتحات الهواء الأمامية حسب سيناريو التهوية المطلوب.



أنظمة مساعدة القيادة



تشتمل التجهيزات القياسية للفئة E مع أنظمة مساعدة القيادة على نظام Active Distance Assist DISTRONIC، وATTENTION ASSIST، وActive Brake Assist، وActive Lane Keeping Assist، وحزمة ركن السيارة Parking Package مع كاميرا خلفية ومساعد تحديد السرعة Speed Limit Assist. تظهر حالة أنظمة مساعدة القيادة ونشاطها لتغطي الشاشة بأكملها في وضع Assistance.



ويتم أيضا توفير باقة Driving Assistance Plus كميزة إضافية اختيارية، كجزء من باقة Premium المميزة، وتشمل المكونات نظام Active Steering Assist، الذي يساعد في الحفاظ على المسار. كما هو الحال بالفعل على الطرق السريعة، ويمكن الآن أيضا إعادة تشغيل الفئة E تلقائيا أثناء الازدحامات المرورية في المدينة وعلى الطرق الريفية بعد توقف أطول. ميزة جديدة أخرى: إذا لم يعد مساعد التوجيه النشط Active Steering Assist متاحا لأن علامات المسار لم تعد مرئية بوضوح، فإنه يشير إلى ذلك للسائق من خلال الاهتزازات في عجلة القيادة.



تصميم متطور للهيكل



يعتمد مفهوم السلامة في الفئة E على هيكل مزود بخلية ركاب صلبة جدا وهياكل تصادم قابلة لامتصاص الصدمات بشكل خاص. أنظمة تثبيت الركاب، على سبيل المثال أحزمة الأمان والوسائد الهوائية، تم تكييفها خصوصا لهذا الغرض. وفي حالة وقوع حادث، يمكن تفعيلها بحيث يتكيف تأثيرها الوقائي لحماية الركاب بما يتناسب مع الموقف.



بالإضافة إلى الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، تتوافر أيضا وسادة هوائية للركبة على جانب السائق بشكل قياسي. يمكنه حماية الأرجل من ملامسة عمود التوجيه أو لوحة العدادات في حالة حدوث تصادم أمامي شديد. يمكن لأكياس النوافذ القياسية أن تقلل من خطر إصابات الرأس. في حالة حدوث تصادم جانبي خطير، تمتد الوسادة الهوائية الموجودة على جانب الاصطدام من القائم A إلى القائم C مثل الستارة فوق النوافذ الجانبية الأمامية والخلفية.



في حالة استشعار انقلاب السيارة، يمكن تفعيل الوسائد الهوائية للنافذة على كلا الجانبين. بالإضافة إلى نظام حماية الرأس، يمكن للوسائد الهوائية الجانبية أيضا أن تغطي منطقة الصدر في حالة حدوث تصادم جانبي شديد - بما في ذلك المقاعد الخلفية الجانبية (اختياري).



بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبات بوسادة هوائية مركزية، حسب الدولة، كما تتوافر آلية شد الحزام ومحددات قوة الشد بشكل قياسي في جميع المقاعد الخارجية، كما هو الحال مع تعديل ارتفاع الحزام.



نظام AIRMATIC ونظام توجيه المحور الخلفي



رشاقة التحكم في الفئة E الجديدة تأتي إلى حد كبير بفضل التوجيه الدقيق للعجلات الأمامية باستخدام أربعة أذرع تحكم لكل عجل، وفي المحور الخلفي، يضمن نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات المحسن مع خمس وصلات تحكما ممتازا في العجلات وثباتا ممتازا في الخط المستقيم، وفي كلا المحورين، يتم دمج النوابض والمخمدات في دعامة واحدة ولا تتدخل في توجيه العجلات، وبالتالي يستجيب نظام التعليق بالدرجة المناسبة، ويقوم الإطار الفرعي الأمامي وحامل المحور الخلفي بفصل نظام التعليق والجسم عن الاهتزازات والضوضاء.



وتميز الفئة E الجديدة بمستويات عالية من الرشاقة والثبات على حد سواء بفضل نظام التوجيه الاختياري للمحور الخلفي ونسبة التوجيه المصاحبة بشكل مباشر أكثر في المحور الأمامي، حيث ان زاوية التوجيه على المحور الخلفي هي 4.5 درجات، وهذا يقلل من دائرة الدوران بما يصل إلى 90 سم.



مفتاح السيارة الرقميمتاح لأجهزة iPhone وApple Watch



باستخدام مفتاح السيارة الرقمي، يمكن للسائق تشغيل الفئة E وقفلها ببساطة إذا كان يحمل جهاز iPhone أو Apple Watch متوافق. إمكانية مشاركة المفاتيح: يمكن استخدام القنوات الرقمية المختلفة لدعوة أفراد العائلة أو الأصدقاء لاستخدام السيارة من الفئة E. وعند القيام بذلك، يمكن للمستخدم الرئيسي لحساب Mercedes me تحديد درجات مختلفة من إمكانية الوصول أو الاستخدام، مثل تمكين مستخدم معين من فتح السيارة فقط، أو السماح لشخص آخر بفتح وقيادة السيارة. يمكن للسيارة التعرف على العديد من المستخدمين في وقت واحد، ويمكن مشاركة مفتاح السيارة الرقمي مع ما يصل إلى 16 شخصا. في الأسواق التي تتوافر فيها خدمات Mercedes me Connect، يشكل إضافة مفتاح السيارة الرقمي مسبقا كجزء من حزمة KEYLESS-GO Comfort Package. تتوافر هذه المجموعة من التجهيزات في الفئة E الجديدة بدءا من حزمة Premium Package وما بعدها.