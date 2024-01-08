وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد المناصب القيادية الشاغرة في جميع الوزارات منذ تاريخ 18 يونيو 2023 حتى تاريخ هذا السؤال؟



2 - ما المناصب القيادية التي تم تسكينها خلال هذه الفترة؟



3 - كم عدد الذين تم تسكينهم وما خبراتهم خلال الفترة؟



4 - كشف يوضح المناصب القيادية الشاغرة وهل تمت دراسة المؤهلين لتلك المناصب القيادية؟



5 - ما الآلية والمعايير المتبعة في اختيار القياديين؟



6 - هل توجد لجان للمفاضلة وبحث الأسماء المرشحة للمناصب القيادية، وهل تتم مقابلتهم والاستماع لرؤيتهم لتطوير العمل قبل اعتماد أسمائهم؟



7 - هل من ضمن المعايير فترة تكليف لتقييم أداء القيادي قبل اعتماده؟