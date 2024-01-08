قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا حول معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.



وقالت م.الفارسي: نظرا للأهمية الجوهرية لتوحيد الجهود للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة وفقا للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية في الكويت، ولاحتياج البلاد لمرافق معالجة نفايات صلبة صديقة للبيئة بما يتناسب مع الكمية الهائلة من النفايات الناتجة عن الزيادة السكانية، والى ورش العمل والزيارات الميدانية التي تمت على مواقع المرادم والتي يعتبر إنشاؤها استنزافا لموارد طبيعية من أراض فضاء وينتج عنها تلوث كبير على مر السنوات يحتاج إلى مبالغ طائلة في عملية إعادة التأهيل.



لذا أتوجه بالأسئلة التالية:



أولا: مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف لصالح شركة أسمنت الكويت.



٭ ما الموقف التنفيذي لمشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف RDF؟



٭ هل هناك معوقات للمشروع؟ يرجى ذكرها، إن وجدت.



٭ ما مواقع مرادم النفايات التي لها علاقة بالمشروع؟



٭ هل هناك مرادم نفايات سيتم إغلاقها وتأهيلها بعد المشروع؟



٭ هل هناك دراسة جدوى فنية للمشروع؟ إذا كان الجواب «بنعم» يرجى تزويدنا بالدراسة.



ثانيا: مشروع معالجة النفايات الصلبة - موقع كبد.



٭ تقدمت سابقا بسؤال كامل عن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بمنطقة كبد WTE وتم الاستفسار عن الموقف التنفيذي للمشروع، وأفاد الجهاز التنفيذي بأنه تم إلغاء المشروع نظرا لتقدم المستثمر المفضل بكتابه الذي يفيد بعدم رغبته بالاستمرار في المشروع، ولإيماننا بأهمية المشروع والذي يحول النفايات البلدية الى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها كطاقة نظيفة، فهل هناك توجه لإعادة طرح المشروع؟



٭ هل هناك خطة لتحويل النفايات الصلبة المعالجة الى طاقة كهربائية لتشغيل المدن والضواحي الجديدة في الكويت؟



ثالثا: مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها.



٭ من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس البلدي زيارة مصنعين لاستقبال ومعالجة النفايات الإنشائية من خلال القطاع الخاص لإنتاج الصلبوخ ومواد صالحة للبناء، فما مدى الاستفادة من هذه المواد المصنعة والمعاد تدويرها؟



٭ هل مواصفات مواد البناء المعالجة مطابقة لمعايير مواد البناء المطلوبة من قبل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة؟



٭ هل هناك حاجة لتوسيع رقعة مصانع تدوير النفايات الإنشائية لتخدم مواقع المدن والضواحي الجديدة، مثال «مدينة المطلاع»؟



٭ هل هناك معوقات في عملية تدوير النفايات الإنشائية؟ إذا كانت الإجابة «بنعم» يرجى ذكر المعوقات.



ثلاجات الأطعمة



من جانب آخر، قدمت م.الفارسي سؤال آخر بشأن برادات مياه السبيل وثلاجات الأطعمة:



إن لسقيا الماء وصدقات الأطعمة أجرا كبيرا، وقد عرفت الكويت على مستوى المؤسسات والأفراد بحب عمل الخير، وانعكس ذلك في الانتشار العشوائي لبرادات مياه السبيل وثلاجات حفظ الأطعمة بشكل كبير قد يفتقر إلى العديد من الضوابط والاشتراطات الحضارية والصحية.



لذا أتوجه بالآتي:



٭ ما التراخيص اللازمة لوضع برادات مياه السبيل وثلاجات الأطعمة؟



٭ هل هناك ضوابط متبعة في تنظيم مواقعها وانتشارها؟



٭ هل هناك تصاميم معينة لهذه البرادات ومعتمدة من جهات مختصة؟ إذا كانت الإجابة «بنعم» يرجى تزويدنا بالتصاميم.



٭ ما الجهة المسؤولة عن الصيانة؟



٭ هل هناك ضوابط لوضع علامة المتبرع البراد؟ على سبيل المثال حجم اللوحة ومحتواها واسم المتبرع ورقم الترخيص.



٭ ما الإجراءات المتبعة في حال الإخلال بإجراءات السلامة؟ مثل الماء الملوث، والأطعمة الفاسدة.