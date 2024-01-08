عبدالكريم العبدالله



كشفت رابطة جراحي التجميل الكويتية (KSPS) عن سلسلة من الإنجازات البارزة التي حققتها خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2023، مشيرة الى انها عززت من مكانتها كمرجع رائد في مجال التجميل وتعزيز سلامة المرضى.



وقال رئيس رابطة جراحي التجميل الكويتية د.هشام بورزق في تصريح لـ «الأنباء» شهدنا إطلاق برنامج تعليمي عن بعد بمشاركة عالمية، حيث استفادت الجماهير من كل انحاء العالم من هذه المبادرة التعليمية، كما نجحت الرابطة في التوصل إلى اتفاق لتوفير تأمين طبي بتخفيضات للجراحين المتخصصين.



وذكر د.بورزق أنه في سياق التواصل الدولي، لعبت الجمعية دورا رياديا في تنظيم فعالية BRAdayQ8 III & BRAday-GULF I بالتعاون مع كوكبه من جراحات التجميل بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التركيز على التوعية بإجراءات الترميم للثدي، ونالت هذه الفعالية إعجاب الجماهير.



وأفاد بورزق بأنه على مستوى التعاون الدولي، فقد وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع الجمعيات الأميركية والبريطانية والروسية لجراحي التجميل، مما أدى إلى فتح أفق جديدة لتبادل الخبرات والتعاون الطبي الدولي.



وعلى المستوى المحلي اشار د.بورزق الى تنظيم الرابطة مؤتمرها السنوي بالتعاون مع الجمعية الدولية لجراحة التجميل (ISAPS)، حيث شهد الحدث حضورا استثنائيا وتقديرا إيجابيا.



وبين انه في إطار التطوير التعليمي، أوضح د.بورزق أن رابطة جراحي التجميل قامت مع جمعيات جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفكين والوجه بإطلاق ورشة عمل تشريحية لعمليات تجميل الأنف المفتوحة، وأسست منتدى عبر تطبيق الواتساب لجراحي التجميل في أفريقيا وآسيا لتسهيل مناقشة الحالات وتوفير فرص تعليمية لهم.



بدورها، قالت نائب رئيس رابطة جراحي التجميل الكويتية د.صابرين الزامل: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققتها الرابطة في هذه الفترة الزمنية، ونعتزم مضاعفة جهودنا لتعزيز المجتمع الجراحي في الكويت أكاديميا وإكلينيكيا، مع التركيز على سلامة المرضى».



واعتبرت في تصريح لـ«الأنباء» هذه الإنجازات نقطة تحول هامة في تاريخ رابطة جراحي التجميل الكويتية، ونطمح إلى المزيد من التقدم والابتكار في المستقبل.



بدوره، أوضح خالد الطراح، الأمين العام للجمعية، قائلا: «نحن نلتزم بالمضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا لجراحي التجميل في الكويت، ونعتبر السلامة الطبية أولوية قصوى في كل ما نقوم به».