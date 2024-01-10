ارتفع عدد الأشخاص المقدمين على طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 351 ألفا و915 شخصا، خلال عام 2023، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بعام 2022.



وبلغ عدد السوريين المقدمين على طلبات اللجوء في ألمانيا 104 آلاف و561 شخصا، ويليهم الأتراك بعدد طلبات 62 ألفا و624 طلبا للجوء.



ونشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إحصائيات رسمية مفصلة عن طلبات اللجوء في عام 2023.



وبلغ عدد طلبات اللجوء في ألمانيا، خلال عام 2022، 217 ألفا و774 طلبا أوليا، بينما وصل في عام 2023 إلى نحو 329 ألف طلب أولي وأكثر من 22 ألف طلب لاحق.



وأفادت البيانات الرسمية بأن 22 ألفا و603 طلبات من المتقدمين هي لأطفال ولدوا في ألمانيا.



وخلال عام 2023، اتخذ المكتب الفيدرالي قرارا بشأن نحو 262 ألف طلب أولي، ورفض طلبات 61 ألفا و778 شخصا، بينما أجرت الحكومة الألمانية تسويات إجرائية لنحو 65 ألف طلب أخرى، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.



وفي ديسمبر 2023، قدم أكثر من 23 ألف شخص طلبات لجوء أولية، بينهم 6 آلاف و562 سورية، وفي نوفمبر 2023، بلغ عدد الطلبات قرابة 36 ألفا، وصل عدد السوريين منهم إلى 11 ألفا و486 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.



وفي إحصائية لمنصة «Statista» الألمانية المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها، ذكرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا نهاية عام 2022، بلغ نحو 923805 أشخاص.



وفي نهاية سبتمبر 2023، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن أن بلادها ستفرض ضوابط جديدة على الحدود مع پولندا وجمهورية التشيك بعد ارتفاع طلبات اللجوء.



وقالت في حديث، نقلته وكالة «رويترز»، «إن لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل، فإن الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر».



وفي إجراءات مشتركة بين 6 دول من الاتحاد الأوروبي، التشيك والمجر وألمانيا وپولندا وسلوفاكيا والنمسا، اتفق وزراء الداخلية، في 28 من نوفمبر 2023، على تكثيف الجهود لحماية الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، واستهداف مهربي البشر الذين يعملون على حدودها.



وشهد عام 2023 ارتفاعا كبيرا في أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين، وكان الأعلى منذ 2016، وتصدر السوريون أعداد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس)، في 11 من ديسمبر 2023.