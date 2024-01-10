نشاط متزايد لترسيات العقود في السعودية بـ 92 مليار دولار والإمارات بـ 78 ملياراً



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن ترسيات عقود المشاريع في دول الخليج شهد نموا قويا بنسبة 88% على أساس سنوي خلال 2023 ليصل في الإجمالي إلى أكثر من 205 مليارات دولار.



وأظهرت البيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية ان عام 2023 كان عاما قياسيا بالنسبة للمقاولين في دول مجلس التعاون الخليجي وهي المنطقة الغنية بمصادر الطاقة، ففي حين كان إجمالي ترسيات المشاريع لعام 2022 نحو 109 مليارات دولار، فقد تجاوزت ترسيات عام 2023 هذه القيمة بنسبة 88%، كما تجاوزت بنسبة 18% الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014، عندما تمت ترسية مشاريع بقيمة 173 مليار دولار.



وذكرت المجلة أن موجة الترسيات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية هي الأكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن النشاط في عام 2014 كان يستمد الزخم من ارتفاع سعر خام برنت الذي بلغ 100 دولار للبرميل ـ وهو أعلى بكثير من مستوى 80 دولارا السائد في الوقت الحاضر.



وفي نفس السياق، قالت المجلة ان متوسط إجمالي ترسيات المشاريع السنوية خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2023 بلغ نحو 130 مليار دولار. وهذا المتوسط تم تجاوزه أيضا بنسبة 58% من خلال إجمالي الترسيات القياسي لعام 2023.



ويعزى هذا النشاط المتزايد بشكل خاص إلى المستويات غير العادية لترسيات العقود في أسواق المشاريع في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين شهدتا ترسية عقود بقيمــــة 92 مليـــار دولار و78 مليـــار دولار على التوالي.



ففي السعودية، حدثت طفرة في نشاط المشاريع انسجاما مع متطلبات رؤية 2030 العملاقة والاستثمار المستمر في البنية التحتية للطاقة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أدى انتعاش مماثل في نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في استغلال الهيدروكربونات إلى ارتفاع الترسيات.



وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من بين الأسواق الأكثر نشاطا، حيث بلغت قيمة عقود الغاز الكبرى 19 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الرابعة بعقود قيمتها 8.2 مليارات دولار، ثم عمان والبحرين بترسيات بلغت قيمتها 6.6 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.



وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا ـ مينا، قالت ميد بروجكتس إن الأشهر الـ 12 الماضية كانت أيضا ذات أداء قياسي بالنسبة لنشاط المشاريع ولكن ذلك كان مدفوعا بصورة خاصة بالنشاط في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل المقاولون على ما قيمته 254 مليار دولار من ترسيات المشاريع في عام 2023، مقارنة بالأداء القياسي السابق أيضا في عام 2014 والذي بلغ 240 مليار دولار.