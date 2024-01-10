انعكس قرار رفع سعر المازوت المخصص للآليات الصادر عن الحكومة السورية مطلع العام الحالي، على السلع الغذائية وغير الغذائية في الأسواق بشكل سلبي.



وقالت صحيفة الوطن السورية إن رفع سعر المازوت للشاحنات مؤخرا تسبب في ارتفاع معظم أسعار السلع بين 15 و 25%.



ونقلت عن عديد من الباعة في حماة، أن أجور نقل المواد من أسواق الهال والمعامل من المحافظات، أو من حماة لمحالهم، حملها التجار والمنتجون على المنتج، وهم بدورهم حملوها على المستهلك، إذ ليس من المنطقي أن يتحملوا تلك الأجور الباهظة.



وشهدت أسعار معظم المواد ارتفاعا جديدا، فكيلو البندورة الساحلية قفز سعره من 7500 ليرة إلى 8500 ليرة، وكذلك الباذنجان الأسود من 6000 إلى 7500 ليرة، والخيار البلاستيكي من 7000 ليرة إلى 8500 ليرة. وكيس المحارم نصف كيلو من 20 ألف ليرة إلى 22 ألفا و500 ليرة، وليتر زيت القلي من 22 ألفا و500 إلى 24 ألف ليرة.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في 3 الجاري سعر مبيع الليتر من مادة المازوت المخصصة للآليات من 2000 ليرة إلى 11880 ليرة، بنسبة زيادة اقتربت من 500%.