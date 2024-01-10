بشرى شعبان



استقبل وزيـر الشؤون الاجتماعيـــة وشــؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عامر بن محمد الحجري بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري وعدد من قياديي الوزارة. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور الحجري متقدما له بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة من المكتب التنفيذي والعلاقات القوية التي تربط المكتب بوزارة الشؤون في الكويت وحرصه على إبراز جهود الدول الأعضاء في جميع المحافل الدولية وعلى إدارته المتميزة للمكتب خلال توليه منصب المدير العام، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والصحة في حياته المقبلة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كمدير عام للمكتب التنفيذي بنهاية الشهر الجاري.



من جهته، عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن شكره وامتنانه للدكتور الحجري على اهتمامه الكبير بالموضوعات المطروحة من الكويت وحرصه الشديد والفعال والدور المهم الذي يقوم به المكتب، متمنيا له حياة سعيدة مليئة بالنجاح والإنجازات.